الأهلي يدرس معاقبة تريزيجيه بسبب وسام أبو علي

يدرس النادي الأهلي توقيع غرامة مالية على محمود حسن "تريزيجيه"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد مخالفته التعليمات الفنية خلال مباراة إنتر ميامي الأمريكي في كأس العالم للأندية.

وشهدت المباراة، التي انتهت بالتعادل السلبي، حصول الأهلي على ركلة جزاء في الشوط الثاني، إلا أن تريزيجيه أصر على تنفيذها رغم أن ترتيب التسديد كان يمنح الأولوية لزميله وسام أبو علي، الذي أبدى رغبته في التسديد وفقًا لما أكده في تصريحات صحفية.

وقال أبو علي: "كنت في صدارة قائمة مسددي ركلات الجزاء، لكن تريزيجيه شعر بأنه قادر على التسجيل وطلب تنفيذ الركلة، رغم أن الترتيب لا يمنحه الأحقية".

وتفكر إدارة النادي في معاقبة تريزيجيه ماليًا، نظرًا لتجاوزه تعليمات الجهاز الفني وعدم احترام ترتيب المسددين، خاصة بعد إهداره الركلة التي تصدى لها حارس إنتر ميامي.

ويستعد الأهلي لمواجهة قوية أمام بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من دور المجموعات، والمقررة يوم الخميس المقبل ضمن منافسات المجموعة الأولى.