رسميًا.. إمام عاشور يغيب عن الأهلي في كأس العالم للأندية

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن الأشعة التي خضع لها إمام عاشور لاعب الفريق، أثبتت إصابته بكسر في عظمة الترقوة.

وأضاف أن الفحوصات الطبية التي خصع لها إمام عاشور في أحد المستشفيات بميامي اثبتت إصابته بكسر في عظمة الترقوة، وغيابه عن باقي مباريات الفريق في كأس العالم للأندية.

وانتهت مباراة الأهلي وإنتر ميامي بالتعادل السلبي، في الجولة الأولى للمجموعة الأولى التي ‏تضم إلى جانب الفريقين كلا من بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.‏

ويلتقي الأهلي مع بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى يوم الخميس المقبل.