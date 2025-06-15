بلاش تلقيح.. متحدث الزمالك يهاجم شوبير وينتقده لهذا السبب

وجه أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك رسائل نارية الإعلامي أحمد شوبير، بسبب تصريحاته الأخيرة عبر قناة “الأهلي”.

وقال أحمد سالم، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية “الشمس”: “يا كابتن شوبير، حضرتك رايح أمريكا، تغطي بطولة للنادي الأهلي في قناة النادي الأهلي، مفيهاش الزمالك، فيها فرق كثيرة من أفريقيا وأوروبا وأسيا مش من ضمنهم الزمالك، إيه لزوم تلقح بالكلام على أندية محلية وبتدعي علينا وبتقول خليكم انتوا في المحلية، ليه!”.

وأضاف: “شوبير، بيقولك انتوا عندكم منطق المؤامرة وانتوا فاكرين إنكم مستهدفين، ياعم احنا في حالنا، الزمالك في حاله محدش جه جنبك، الزمالك حتى مش مشترك في البطولة اللي انت حضرتك رايح تلقح فيها عليه”.

وتابع: “بعيدا عن التغطية التي أصبحت مادة للكوميكس في السوشيال ميديا لأنها لا تليق هي تغطية إعلامية بمنطقة المهنية تغطية رقيقة”.

وأتم: “لما تيجي تتكلم مالوش لازمة تلقح، أكيد أمريكا مشافتش هذا النوع من الإعلام”.