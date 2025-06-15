ضربة قوية للأهلي.. غياب إمام عاشور عن مباريات كأس العالم للأندية

تلقى النادي الأهلي صدمة قوية خلال مباراته أمام إنتر ميامي الأمريكي، التي أقيمت على ملعب "هارد روك" بولاية ميامي، في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم للأندية 2025، بعد إصابة لاعب الوسط إمام عاشور إصابة خطيرة.

وتعرض عاشور لإصابة قوية خلال إحدى الكرات المشتركة، ليضطر الجهاز الطبي لنقله مباشرة إلى أحد المستشفيات المحلية لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وأكد مصدر داخل الفريق أن التشخيص والفحص أظهر إصابته بكسر في عظمة الترقوة، وسيخضع لتدخل جراحي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وبالتالي، تأكد غياب إمام عاشور عن باقي مباريات البطولة، ما يمثل ضربة موجعة للجهاز الفني، خاصة أن اللاعب كان من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها في خط الوسط.

وكانت قد انتهت مباراة الأهلي أمام إنتر ميامي بالتعادل السلبي، في لقاء شهد ندية كبيرة من الجانبين، وتألق فيه الحارس محمد الشناوي، خاصة في اللحظات الأخيرة بتصديه لتسديدة قوية من ميسي ورأسية فالكون، لينقذ فريقه من خسارة محققة.

وبهذا التعادل، حصد الأهلي وإنتر ميامي أول نقطة لكل منهما في المجموعة الأولى، التي تضم أيضا بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي، واللذان يلتقيان في ختام الجولة الأولى صباح الاثنين.

ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس مساء الخميس 19 يونيو في الجولة الثانية، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات أمام بورتو فجر الثلاثاء 24 يونيو، وسط سعي لتأمين بطاقة العبور إلى الدور التالي رغم غياب أحد أبرز عناصر الفريق.