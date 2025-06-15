نجم البرازيل السابق: جميع فرق المجموعة الأولى قادرة على التأهل لبطولة كأس العالم

تحدّث موللر نجم منتخب البرازيل السابق، عن توقعاته لمجموعة فريق بالميراس بالإضافة إلى بورتو البرتغالي.

وقال موللر في حواره مع ستاد المحور: "أنتظر كأس العالم للأندية 2025 بشدة، بالطبع البطولة ستضم العديد من الأندية البرازيلية، لكن الفرق البرازيلية ليست المرشحة للفوز، الفرق المرشحة هي الفرق الأوروبية مثل مانشستر سيتي بايرن ميونخ باريس سان جيرمان وريال مدريد هو المرشح الأوفر حظًا وسيفوز بهذا اللقب".

وأضاف: "انظروا، إلى مجموعة بالميراس الصعبة، الأهلي، بورتو، إنتر ميامي، أعتقد أن بالميراس سيحتاج إلى تقديم أداء جيد جدًا للتأهل، أعتقد أن بورتو هو أيضًا من المرشحين للتأهل.

واختتم حديثه قائلًا: "أرى أن جميع فرق المجموعة الأولى قادرة على التأهل إلى الدور المقبل من بطولة كأس العالم للأندية والحظوظ متساوية بينهم".