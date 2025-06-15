عضو مجلس إدارة الأهلي يوجه رسالة للجماهير بعد التعادل مع انتر ميامي

وجه محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي رسالة لجماهير النادي، بعد نهاية مباراة الفريق مع إنتر ميامي بالتعادل السلبي بدون أهداف في افتتاحية كأس العالم للأندية، وقام بحذفها مرة أخرى، بعد دقائق من نشرها.



وانتهت مباراة الأهلي وإنتر ميامي بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد هارد روك في افتتاحية بطولة كأس العالم للأندية.

وكتب محمد الدماطي عبر حسابه الرسمي على “فيس بوك”: "بعيد عن أي زعل فكرة أنك تلعب في أمريكا ضد فريق أعظم لاعب في التاريخ، والملعب أغلبه جمهور الأهلي دا شيء أقل ما يقال عنه أنه عظيم، حقيق حاجة تشرف والله".



وأضاف: أي تحليلات، مينفعش الواحد ينهي اليوم من غير ما يشكر الجمهور اللي كان موجود في الملعب النهاردة".









