محمد الشناوي أكثر حارس حفاظًا على نظافة الشباك في تاريخ كأس العالم للأندية

شارك الإعلامي أمير هشام منشوراً بشأن اللاعب محمد الشناوي حارس مرمي القلعة الحمراء عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أمير هشام:"محمد الشناوي يصبح أكثر حارس حفاظًا على نظافة الشباك في تاريخ كأس العالم للأندية بـ 5 مباريات دون أهداف".

ومن جانبه، قال محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الأهلي إن الفريق قدم مباراة كبيرة أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي، في افتتاح بطولة ‏كأس العالم للأندية التي تقام بالولايات المتحدة الأمريكية.‏

وأكد الشناوي أن اللاعبين كانوا رجالا وعلى قدر المسئولية، ونجحوا في خلق العديد من الفرص، خاصة في الشوط الأول.‏



وأوضح: «تأثرنا بالعديد من الأمور منها ارتفاع درجات الرطوبة، وكنا نواجه فريقا كبيرا ومحترما ويضم نجوما كبارا، وأغلقنا صفحة ‏المباراة وسوف ننتقل بتركيزنا إلى المباراة القادمة».‏



وأشار إلى أن الفريق حصل على نقطة من مواجهة إنتر ميامي، وأصبح لزاما التفكير بشكل قوي في الإعداد لمواجهتي بالميراس ‏البرازيلي وبورتو البرتغالي.‏



وعن تألقه في المباراة قال: «تفكيري يكون منصبا على مساعدة الفريق في العمل على الفوز، واللاعبون كانوا مميزين في الشوط ‏الأول تحديدا، وكلنا فريق واحد والمهم هو السعي نحو الفوز، وهو ما نأمل به خلال المباريات القادمة».‏