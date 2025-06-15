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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وسام أبوعلي يكشف السبب الرئيسي وراء التعادل أمام إنتر ميامي بكأس العالم للأندية

وسام أبوعلي
وسام أبوعلي
رباب الهواري

عبّر وسام أبوعلي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن شعوره العميق بالحزن والإحباط بعد تعادل فريقه السلبي (0-0) أمام إنتر ميامي الأمريكي، وذلك في المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن افتتاح منافسات بطولة كأس العالم للأندية.


 


 

أداء جيد.. لكن بدون نتيجة

وأكد أبوعلي أن الفريق قدم مستوى طيبًا من الناحية الفنية والبدنية خلال مجريات اللقاء، وكان يمتلك السيطرة في العديد من فترات المباراة، لكنه أشار إلى أن التوفيق غاب عن اللاعبين في ترجمة الفرص إلى أهداف. وأضاف أن النتيجة لا تعكس المجهود الذي بذله الفريق طوال التسعين دقيقة.
 

إهدار الفرص سبب التعادل

أوضح أبوعلي أن السبب الرئيسي وراء التعادل هو عدم استغلال الفرص المحققة التي أتيحت للفريق، مشيرًا إلى أن اللاعبين افتقدوا للمسة الأخيرة أمام مرمى الخصم. 

وأكد أن الفريق سيسعى لمعالجة هذا الجانب خلال التدريبات المقبلة، تحضيرًا للمباريات القادمة.
 

التركيز على القادم

واختتم وسام أبوعلي حديثه بالتأكيد على أهمية طي صفحة التعادل والتركيز الكامل على المواجهات المقبلة في البطولة. 

وشدد على أن الأهلي يملك القدرة والطموح على تعويض هذا التعادل من خلال تحقيق نتائج إيجابية في باقي مشواره في البطولة. 


 


 


 


 

وسام أبوعلي الأهلي إنتر ميامي كأس العالم للأندية أخبار الأهلي

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