تعليق صادم من حسام غالي بعد تعادل الأهلي أمام إنتر ميامي

كشف حسام غالي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن رؤيته الفنية لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء مع إنتر ميامي الأمريكي.

وقال حسام غالي، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "إم بي سي مصر2": "إنك تضيع فرص بالسهولة دي والكم ده في الشوط الأول في ماتشات كبيرة زي دي، الموضوع بالنسبالك يبقى صعب، بعد الماتش تزعل زي ما احنا عايشين الحالة زعلانين بسبب إهدارنا 5 فرص في الشوط الأول".

وأضاف: "مينفعش أجازف في افتتاحية بطولة، وأقول يا أكسب يا مفيش، لأن عشان ده الماتش الوحيد اللي اخد منه نقط، مفروض لو مكسبتش مخسرش، الماتش اللي جاي ممكن تاخد منه نقطة".

وانتهت مباراة الأهلي مع إنتر ميامي، بالتعادل السلبي، في المباراة التي أقيمت بينهما فجر الأحد، في بطولة كأس العالم للأندية.