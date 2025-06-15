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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

العقدة مستمرة.. ميسي يفشل مجددا أمام الأهلي في افتتاح مونديال الأندية

الأهلي
الأهلي
أمينة الدسوقي

في ليلة كروية حماسية شهدتها الولايات المتحدة، تمكن النادي الأهلي من إيقاف خطورة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، وذلك خلال افتتاح منافسات كأس العالم للأندية 2025، والتي انتهت بتعادل سلبي في إطار المجموعة الأولى.

ورغم محاولات "البرغوث" المتكررة لاختراق الدفاعات الحمراء، سواء عبر التوغلات الفردية أو التسديد من خارج المنطقة، فإن دفاع الأهلي وقف سدا منيعا أمام كل محاولاته، ليظل شباك الفريق المصري عصية على أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ.

ميسي والأهلي عقدة تتكرر للمرة الثالثة

المواجهة الأخيرة بين ميسي والأهلي لم تكن الأولى، بل هي الثالثة في سجل مواجهاتهما التاريخية، لكنها كرست "العقدة" المستمرة، حيث لم ينجح نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق في تسجيل أي هدف أمام بطل إفريقيا، سواء في اللقاءات الرسمية أو الودية.

ميسي يواجه الاهلي وديا

وسبق لميسي مواجهة الأهلي مرتين وديا مع برشلونة، عامي 2006 و2012، وانتهتا بنتيجتين ثقيلتين لصالح الفريق الكتالوني (4-0 و4-1 على التوالي)، لكن دون أن يسجل ميسي في أي منهما. أما مواجهة فجر الأحد، فقد أظهرت تمسك دفاع الأهلي بفرض رقابة صارمة حالت دون بروز ميسي هجومياً.

خطة الأهلي الحصار والضغط الجماعي

اعتمد الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر على خطة دفاعية منضبطة لإيقاف خطورة ميسي، وهو ما تجلى بوضوح في لقطة انتشرت على نطاق واسع، أظهرت أربعة لاعبين من الأهلي يحاصرون النجم الأرجنتيني في لقطة واحدة.

وشارك في هذه اللقطة كل من وسام أبو علي، محمود حسن "تريزيجيه"، أحمد نبيل "مانجا"، والتونسي محمد علي بن رمضان، ليعكسوا التزاما جماعيا تكتيكيا للحد من تحركات اللاعب الأكثر تتويجًا بالكرة الذهبية.

بالأرقام ماذا قدم ميسي أمام الأهلي؟

رغم التعادل السلبي، إلا أن ليونيل ميسي كان نشيطا على المستوى الفردي، وقدم أداء مقبولاً بحسب الإحصاءات الرقمية:

عدد اللمسات: 76

التمريرات الناجحة: 31

التسديدات: 5 (منها 2 على المرمى)

الركلات الحرة: 2

العرضيات: 3 بنسبة نجاح 38%

التغطيات الدفاعية: 4

الفرص التي صنعها: 1

التحامات ناجحة: 8

الأخطاء التي حصل عليها: 3

تقييم "سوفا سكور": 8.1/10


ورغم هذه الأرقام، إلا أن غياب ميسي عن هز الشباك أو صناعة الأهداف عزز من فكرة أن الأهلي بات يشكل حاجزا نفسيا وفنيا أمام النجم العالمي.

تكتيك مألوف وأداء يُحسب للأهلي

تكرار سيناريو "الحصار الجماعي" لم يكن جديدا على ميسي، إذ سبق لمنتخبات مثل السعودية وتشيلي، وأندية كريال بيتيس، أن لجأت لنفس النهج خلال مواجهات سابقة مع "الرقم 10"، إلا أن الأهلي تميز في التنفيذ الصارم والفعال للتكتيك، ما حد من خطورة لاعب بحجم ميسي طيلة دقائق اللقاء.

النادي الأهلي كأس العالم للأندية 2025 ميسي الأرجنتيني ليونيل ميسي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي

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