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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

نسخة تاريخية بمشاركة 48 منتخبا.. ماذا سيحدث فى كأس العالم 2026؟

كأس العالم
كأس العالم
أمينة الدسوقي

في خطوة تاريخية وغير مسبوقة، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) توسيع قاعدة المشاركة في كأس العالم 2026 لتشمل 48 منتخبا بدلاً من 32، وهو النظام الذي كان معمولًا به منذ نسخة 1998.

كأس العالم فى نسخة جديدة

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك البطولة المقبلة، ما يمثل أول نسخة تقام في ثلاث دول بشكل مشترك.

هذا التوسع منح فرصة أكبر لعدد من الاتحادات القارية لزيادة تمثيلها في البطولة.

 ووفقًا لنظام التوزيع الجديد، حصل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) على 16 مقعدًا، فيما نال الاتحاد الأفريقي (CAF) تسعة مقاعد، بينما خُصص للاتحاد الآسيوي (AFC) ثمانية مقاعد.

 كما سيشارك كل من اتحاد أمريكا الجنوبية (CONMEBOL) واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (CONCACAF) بستة منتخبات على الأقل، فيما حجز اتحاد أوقيانوسيا (OFC) مقعدًا مباشرًا لأول مرة في تاريخه. 

ويحسم المقعدان المتبقيان عبر مواجهات الملحق القاري.

المنتخبات المتأهلة رسميًا حتى الآن

الولايات المتحدة الأمريكية (كمضيف)

كندا (كمضيف)

المكسيك (كمضيف)

الأرجنتين

البرازيل

الإكوادور

اليابان

كوريا الجنوبية

إيران

أستراليا

نيوزيلندا

أوزبكستان

الأردن


أبرز العائدين والمفاجآت

من بين أبرز الفرق المتأهلة، يواصل منتخب البرازيل سلسلة تأهله التاريخية، حيث سيخوض النسخة الثالثة والعشرين على التوالي من البطولة، منذ انطلاقتها الأولى عام 1930، رغم عدم تتويجه باللقب منذ نسخة 2002. 

أما منتخب أستراليا، فقد تأهل للمرة السادسة على التوالي بعد فوزه الحاسم على السعودية في التصفيات الآسيوية، معتمدًا على مزيج من الخبرة والوجوه الشابة الواعدة.

أما منتخب الأردن فقد صنع التاريخ بتأهله لأول مرة إلى كأس العالم، بعد فوزه على العراق في يونيو 2025 في ختام منافسات المجموعة الثانية من الدور الثالث لتصفيات آسيا.

ما تبقى من التصفيات صراع مستمر على البطاقات الأخيرة

انتقلت التصفيات الآسيوية إلى مرحلتها الرابعة والأخيرة، حيث تتنافس ستة منتخبات هي: السعودية، العراق، الإمارات، إندونيسيا، عُمان، وقطر على آخر بطاقتين مباشرتين.

ومن المقرر انطلاق هذه الجولة الحاسمة في سبتمبر المقبل.

أمريكا الجنوبية (CONMEBOL)

مع اقتراب التصفيات من نهايتها، لا تزال أوروغواي وباراغواي بحاجة إلى نقطة واحدة فقط لضمان التأهل.

فيما تبدو كولومبيا الأقرب لحسم البطاقة السادسة، في حين سيتجه المنتخب صاحب المركز السابع إلى الملحق القاري.

أوروبا (UEFA)

حتى الآن، لم تنطلق تصفيات القارة الأوروبية بشكل كامل، إذ بدأ بعض المنتخبات مشوارها في مارس، فيما ستنتظر فرق أخرى حتى سبتمبر نتيجة ارتباطها بدوري الأمم الأوروبية. 

ومن المتوقع أن تنطلق المرحلة الجادة من التصفيات في أكتوبر 2025.

فيما تمكنت نيوزيلندا من حجز مقعدها المباشر، بينما تأهلت كاليدونيا الجديدة إلى الملحق القاري، الذي سيُقام في مارس 2026.

هذه النسخة من كأس العالم تعد بأن تكون الأضخم والأكثر تنوعًا في تاريخ اللعبة، مع فرص أكبر للمنتخبات المتوسطة والصاعدة لترك بصمتها على الساحة العالمية.

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