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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كأس العالم للأندية.. كشف منشطات لـ ياسر إبراهيم والعش

ياسر ابراهيم
ياسر ابراهيم
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أمير هشام مفاجأة بشأن اللاعبين ياسر إبراهيم ومصطفي العش عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أمير ابراهيم:"كأس العالم للأندية كشف منشطات لـ ياسر والعش 

خضع ياسر إبراهيم ومصطفى العش، ثنائي الأهلي، لكشف المنشطات عقب التعادل السلبي أمام إنتر ميامي في افتتاح المجموعة الأولى من كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة".

وفي إطار اخر، كشف الإعلامي خالد الغندور أن عبد الله السعيد، نجم الزمالك يقضي حاليًا إجازته خارج مصر برفقة أسرته، مشيرًا إلى أنه سيعقد جلسة حاسمة مع مسئولي القلعة البيضاء فور عودته، لحسم ملف تجديد تعاقده مع النادي.

وأوضح “الغندور”، أن الفترة الماضية شهدت خلافًا في وجهات النظر بين اللاعب وإدارة الزمالك بشأن تفاصيل تجديد العقد، مما أدى إلى تجميد المفاوضات مؤقتًا، في ظل تمسك كل طرف بموقفه.

واختتم “الغندور”: "عقد عبد الله السعيد مع الزمالك قد انتهى رسميًا، وأصبح من حقه التوقيع لأي نادٍ خلال الفترة الحالية، وهو ما يُضفي مزيدًا من الغموض حول مستقبله داخل القلعة البيضاء".

ياسر ابراهيم العش الاهلي

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