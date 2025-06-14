العرب في كأس العالم للأندية 2025.. هل تحدث المعجزة بـ 5 فرق ؟

تنطلق بطولة كأس العالم للأندية 2025 فجر غدا الأحد 15 يونيو، على أن تنتهي منافساتها يوم 13 يوليو، والتى تتضمن التمثيل العربي الغير المسبوق وهم الهلال السعودي، والأهلي المصري، والعين الإماراتي، والترجي التونسي، والوداد المغربي.

العرب فى مونديال العالم للأندية 2025

وفي نسخة 2025 من مونديال الأندية، التي تقام في الولايات المتحدة، يسجل التاريخ صفحة تحمل صدى إنجاز عربي تاريخي.

وتشهد المباراة الافتتاحية وجود طرف عربي وهو الأهلي البطل التاريخي لقارة أفريقيا، حيث سيلتقي أمام إنتر ميامي الأمريكي بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي.

الإنجازات العربية في كأس العالم للأندية

وتمثلت أبرز إنجازات الأندية العربية في بطولة مونديال الأندية خلال النسخ السابقة التي كانت تضم 7 أندية فقط، في الوصول إلى المباراة النهائية للمسابقة.

وحقق هذا الإنجاز 3 أندية، وهم الرجاء المغربي والعين الإماراتي والهلال السعودي، لكن جميعهم خسروا اللقب أمام أبطال أوروبا في الثلاث نسخ.

وكان الرجاء أول الأندية العربية التي وصلت إلى نهائي المونديال، وذلك في نسخة 2013 قبل الخسارة أمام بايرن ميونخ 0-2.

ثم جاء الدور على العين الذي وصل إلى المباراة النهائية لنسخة 2018 أمام ريال مدريد، لكن الفريق خسر 1-4.

وفي عام 2022، تكررت مواجهة الأندية العربية أمام ريال مدريد في المباريات النهائية للمونديال حين خسر الهلال، وانتهت بفوز الفريق الملكي 5-3.

الأهلي فى مونديال الأندية 2025

و يستعد الأهلي لمشاركة جديدة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 في أول نسخة من النظام الجديد للمسابقة، ضمن المجموعة الأولى، التي تضم معه إنتر ميامي وبورتو وبالميراس.

الأهلي صديق برونزية المونديال

الأهلي هو أكثر الفرق العربية مشاركة في كأس العالم للأندية، بـ9 مشاركات سابقة، و حصل الأهلي على الميدالية البرونزية بحصده المركز الثالث في المونديال أعوام 2006 و2020 و2021 و2023.

وبجانب 4 ميداليات برونزية، حصل المارد الأحمر على المركز السادس في نسخ 2005 و2008 و2013، والرابع في 2012 و2022.

وستكون أول مباراة رسمية للإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للأهلي المصري مع المارد الأحمر في مباراة الافتتاح بكأس العالم للأندية أمام إنتر ميامي، وذلك بعد توليه المهمة هذا الصيف خلفاً للسويسري مارسيل كولر.