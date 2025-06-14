قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متحدث جيش الإحتلال: استهدفنا مبنى ومختبرات لتخصيب اليورانيوم بإيران
فيديو| لفتة إنسانية من رئيس الوزراء: "علاج بنتنا يكفيني في زيارة اليوم"
كيف تشاهد مباراة الأهلي وإنتر ميامي في كأس العالم للأندية؟
هل زواج الـ بارت تايم حلال؟.. عالم بالأزهر يوضح الرأي الشرعي
جيش الاحتلال: 70 طائرة إسرائيلية حلقت لمدة ساعتين في طهران
كاظم الساهر يحيي حفلا فى عمان.. أغسطس المقبل
اختيار مصر ضمن 7 دول للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الترم الثاني .. درجاتك هنا الآن
إيمان كريم: مصر حققت نتائج بارزة في قضايا ذوى الإعاقة
إيران تعلن اعتقال 5 أشخاص بتهمة التعاون مع إسرائيل في مدينة يزد
ظهرت الآن.. رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الجيزة
رئيس الوزراء يتفقد المشروعات الزراعية بالبحيرة لدعم الأمن الغذائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

ركنية فى 8 ثواني .. كأس العالم للأندية 2025 بقواعد جديدة

كأس العالم للأندية 2025
كأس العالم للأندية 2025
أمينة الدسوقي

تنطلق كأس العالم للأندية 2025 فجر الأحد في الولايات المتحدة، لأول مرة بصيغتها الموسعة بمشاركة 32 فريقاً وجدولة جديدة تقام مرة كل 4 سنوات.

قواعد جديدة في كأس العالم للأندية 2025

حيث تشهد بطولة كأس العالم للأندية 2025 بعض القواعد الجديدة التي سيتم تطبيقها لأول مرة في البطولات الكبرى.

وبحسب تقرير من صحيفة "ذا صن" البريطانية، سيتم إدخال قواعد جديدة، تهدف إلى تحسين تجربة المشاهدة ورفع معايير التنافس.

التبديلات بالأجهزة اللوحية

سيتم استخدام أجهزة لوحية لإدارة التبديلات بدلاً من الأوراق المكتوبة، وسيؤكد الحكم الرابع الطلب عند توقف اللعب.

حراس المرمى ممنوعون من الإمساك بالكرة لأكثر من 8 ثوانٍ

قرر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "IFAB" في اجتماعه السنوي في بلفاست في 1 مارس 2025، أن الحكم سيحتسب ركلة ركنية للفريق الخصم إذا احتفظ الحارس بالكرة لأكثر من 8 ثوانٍ.

وتمت تجربة القاعدة في أكثر من 400 مباراة للشباب في إنجلترا وإيطاليا وغيرها، ولاقت استحساناً.

وسيقوم الحكام برفع ذراعهم لبدء العد التنازلي بعد 3 ثوانٍ من حيازة الحارس للكرة، وإذا لم يتم تمريرها بعد 5 ثوانٍ، تُمنح ركنية.

التحدث مع الحكم مسموح للقائد فقط

يُسمح فقط لقائد الفريق بالحديث مع الحكم، وذلك لتقليل الفوضى حول الحكام وتشجيع التواصل المناسب معهم.

وفي حالة قيام أي لاعب غير القائد بالاعتراض على الحكام أو مناقشة القرار يتم منحه بطاقة صفراء.

هذا الإجراء طبق سابقا في يورو 2025 وامتد لمباريات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، وإذا كان الحارس هو القائد، يمكن تعيين لاعب ميداني ممثلاً عنه.

 قاعدة “أرتيتا”

تلك القاعدة مُستوحاة من حادثة قام فيها الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، بالتقاط الكرة قبل خروجها من الملعب.

وينص القانون الجديد على أنه إذا لمس المدرب أو البديل الكرة عن غير قصد يتم احتساب ركلة حرة غير مباشرة للفريق المنافس.

تقنية التسلل شبه الآلي المحسنة

سيتم استخدام نظام تقني يُبلغ الحكم المساعد تلقائياً إذا كان اللاعب متسللاً بأكثر من 10 سم، وذلك بتقنية الذكاء الاصطناعي.

ويأتي ذلك لتقليل حالات تأخر رفع الراية وما يصاحبها من إصابات خلال استمرار اللعب بعد حالات التسلل.

الإفصاح عن قرارات الفيديو

لأول مرة، سيمكن للمشجعين في الملعب رؤية لقطات تقنية الفيديو على الشاشات الكبيرة، خاصةً في قرارات التسلل أو الأخطاء.

وبذلك سيتمكن المشجعون من متابعة تفاصيل قرارات التحكيم وتحقيق الشفافية، لكن المحادثات بين الحكم وحكام تفنية الفيديو تبقى سرية ولن تُعرض إلا بعد المباراة.

 كاميرات الحكام

سيرتدي الحكام كاميرات موضوعة على مستوى العين، لتوفير تجربة مشاهدة فريدة للجماهير من منظور الحكم.

وسيتم عادة بث لحظة إجراء قرعة بداية المباراة مباشرة، بينما تُعرض لحظات حاسمة مثل الأهداف والإعادات عبر الشاشات ومنظور الحكم لدعم تقنية الفيديو "VAR".

كأس العالم للأندية 2025 كأس العالم للأندية قواعد جديدة في كأس العالم للأندية 2025 بطولة كأس العالم حراس المرمى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه خلال ساعات.. ماذا يحدث لـ أسعار الذهب في مصر؟

1000 جنيه خلال ساعات.. ماذا يحدث لـ أسعار الذهب في مصر؟

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة .. برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة برقم الجلوس |ترقبوها بعد قليل

نتيجة الشهادة الإعدادية

ظهرت الآن.. رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الجيزة

الدوسري

إمام الحرم المكي يعلق على الهجمات الإيرانية ضد إسرائيل.. ماذا قال؟

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 14-6-2025

أسعار الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم السبت 14-6-2025

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 14 يونيو2025

ترشيحاتنا

خالد بيبو

خالد بيبو: الأهلي مش محتاج مصطفى محمد

احمد الجفالي

300 ألف دولار تفصل الزمالك عن إنهاء أزمة الجفالي

يزن النعيمات

يزن النعيمات يحسم الجدل بشأن مفاوضات الزمالك

بالصور

كاجوال لافت.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بجمالها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخرج الدورة التدريبية الرابعة لأعضاء الرقابة الإدارية

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج الدورة التدريبية الرابعة لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج الدورة التدريبية الرابعة لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج الدورة التدريبية الرابعة لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية

تشكيلات الدفاع الجوي| القوات المسلحة تنظم زيارة للملحقين العسكريين لعدد من المنشآت

صورة لزيارة وفد الملحقين العسكريين
صورة لزيارة وفد الملحقين العسكريين
صورة لزيارة وفد الملحقين العسكريين

إطلالة رياضية.. إيمان العاصي تستعرض رشاقتها

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

فيديو

ملك أحمد زاهر

والدة ملك أحمد زاهر تكشف تطورات حالتها الصحية

الغارات العسكرية الاسرئيله

إيران ترفع "راية الانتقام الحمراء" ... ماذا تعني وهل تثأر طهران لشهدائها

إيمان عبد اللطيف

الكشف عن سبب الهزات الأرضية المتتالية.. تفاصيل هامة

إيمان عبد اللطيف

قفزة تاريخية.. مفاجأة في أسعار الذهب بعد الأحداث الأخيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: التآمر على مصر يستمر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي: غزة وكييف.. صراعان في مرآة واحدة

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب : إيران وكر الجواسيس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل يُشعل ترامب حربًا أهلية في أمريكا

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منحوتب الثاني

المزيد