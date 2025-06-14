ركنية فى 8 ثواني .. كأس العالم للأندية 2025 بقواعد جديدة

تنطلق كأس العالم للأندية 2025 فجر الأحد في الولايات المتحدة، لأول مرة بصيغتها الموسعة بمشاركة 32 فريقاً وجدولة جديدة تقام مرة كل 4 سنوات.

قواعد جديدة في كأس العالم للأندية 2025

حيث تشهد بطولة كأس العالم للأندية 2025 بعض القواعد الجديدة التي سيتم تطبيقها لأول مرة في البطولات الكبرى.

وبحسب تقرير من صحيفة "ذا صن" البريطانية، سيتم إدخال قواعد جديدة، تهدف إلى تحسين تجربة المشاهدة ورفع معايير التنافس.

التبديلات بالأجهزة اللوحية

سيتم استخدام أجهزة لوحية لإدارة التبديلات بدلاً من الأوراق المكتوبة، وسيؤكد الحكم الرابع الطلب عند توقف اللعب.

حراس المرمى ممنوعون من الإمساك بالكرة لأكثر من 8 ثوانٍ

قرر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "IFAB" في اجتماعه السنوي في بلفاست في 1 مارس 2025، أن الحكم سيحتسب ركلة ركنية للفريق الخصم إذا احتفظ الحارس بالكرة لأكثر من 8 ثوانٍ.

وتمت تجربة القاعدة في أكثر من 400 مباراة للشباب في إنجلترا وإيطاليا وغيرها، ولاقت استحساناً.

وسيقوم الحكام برفع ذراعهم لبدء العد التنازلي بعد 3 ثوانٍ من حيازة الحارس للكرة، وإذا لم يتم تمريرها بعد 5 ثوانٍ، تُمنح ركنية.

التحدث مع الحكم مسموح للقائد فقط

يُسمح فقط لقائد الفريق بالحديث مع الحكم، وذلك لتقليل الفوضى حول الحكام وتشجيع التواصل المناسب معهم.

وفي حالة قيام أي لاعب غير القائد بالاعتراض على الحكام أو مناقشة القرار يتم منحه بطاقة صفراء.

هذا الإجراء طبق سابقا في يورو 2025 وامتد لمباريات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، وإذا كان الحارس هو القائد، يمكن تعيين لاعب ميداني ممثلاً عنه.

قاعدة “أرتيتا”

تلك القاعدة مُستوحاة من حادثة قام فيها الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، بالتقاط الكرة قبل خروجها من الملعب.

وينص القانون الجديد على أنه إذا لمس المدرب أو البديل الكرة عن غير قصد يتم احتساب ركلة حرة غير مباشرة للفريق المنافس.

تقنية التسلل شبه الآلي المحسنة

سيتم استخدام نظام تقني يُبلغ الحكم المساعد تلقائياً إذا كان اللاعب متسللاً بأكثر من 10 سم، وذلك بتقنية الذكاء الاصطناعي.

ويأتي ذلك لتقليل حالات تأخر رفع الراية وما يصاحبها من إصابات خلال استمرار اللعب بعد حالات التسلل.

الإفصاح عن قرارات الفيديو

لأول مرة، سيمكن للمشجعين في الملعب رؤية لقطات تقنية الفيديو على الشاشات الكبيرة، خاصةً في قرارات التسلل أو الأخطاء.

وبذلك سيتمكن المشجعون من متابعة تفاصيل قرارات التحكيم وتحقيق الشفافية، لكن المحادثات بين الحكم وحكام تفنية الفيديو تبقى سرية ولن تُعرض إلا بعد المباراة.

كاميرات الحكام

سيرتدي الحكام كاميرات موضوعة على مستوى العين، لتوفير تجربة مشاهدة فريدة للجماهير من منظور الحكم.

وسيتم عادة بث لحظة إجراء قرعة بداية المباراة مباشرة، بينما تُعرض لحظات حاسمة مثل الأهداف والإعادات عبر الشاشات ومنظور الحكم لدعم تقنية الفيديو "VAR".