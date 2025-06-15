مهاجم الأهلي: أنا مسدد ضربات الجزاء رقم 1 ولا يمكننا لوم تريزيجيه

كشف الإعلامي أمير هشام عن تصريحات اللاعب وسام أبو علي، التي علق خلالها على أحداث مباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونقل الإعلامي أمير هشام، عن وسام أبو علي قوله: “أنا المسدد رقم 1 في ضربات الجزاء، وتريزيجيه كان يرغب في التسديد لأنه شعر بأنه سيسجل هدفًا، لكن لسوء الحظ ضاعت الركلة، وهذا أمر وارد ولا يمكن أن نلومه عليه، وأنا ضيّعت قبل كده”.

حسم التعادل السلبي مواجهة النادي الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي، في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية المُقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبتلك النتيجة يحصل الفريقان على نقطة لكل منهما في انتظار اللقاء الآخر في المجموعة الأولى بين بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

مجريات اللقاء

وخلال الشوط الأول سيطر الأهلي على مجريات الأمور وأهدر أكثر من فرصة مُحققة للتسجيل إلا أن حارس إنتر ميامي تصدّى لكرتى إمام عاشور ووسام أبو علي.

وفي الدقيقة 14 تعرّض إمام عاشور لاعب النادي الأهلي لإصابة قوية خرج على إثرها باكيًا من اللقاء ليحل زيزو بديلا له.

وشهدت المباراة في الشوط الثاني سيطرة من جانب إنتر ميامي الأمريكي على مجريات المباراة وإهدار أكثر من فرصة مُحققة للتسجيل.

ودفع الأهلي بتغييرين هما حسين الشحات وطاهر محمد طاهر بدلا من تريزيجيه ومحمد علي بن رمضان.