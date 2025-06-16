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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خيري رمضان يهاجم مدحت العدل: رمز التطرف الرياضي

مدحت العدل
مدحت العدل
منار نور

وجّه الإعلامي خيري رمضان رسالة شديدة اللهجة إلى الكاتب والمنتج مدحت العدل على خلفية انتقادات الأخير له، وذلك بعد موقف رمضان المدافع عن النادي الأهلي ومطالبته لوزير الرياضة بالاحتفاء بإنجازات النادي القارية والدولية.

وكتب خيري رمضان عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس " (تويتر سابقًا): مدحت العدل رمز التطرف الرياضي، يتهمني أنا بالتطرف لأنني عاتبت وزير الرياضة على عدم احتفائه بالنادي الوحيد الذي يشرف الكرة المصرية في العالم".

وأضاف: وإن كنت أعذر مدحت العدل، لأنه يمر بظروف صعبة بعد أن ترك الإبداع وتفرغ للهجوم الكاذب على زيزو، والدفاع عن الوزير، لعله يجتمع بلاعب جديد يدعوه للتجديد".

وجاءت تصريحات خيري رمضان ردًا على هجوم مدحت العدل عليه في وقت سابق، بعد دفاعه المستمر عن النادي الأهلي وانتقاده ما اعتبره "تجاهلاً رسميًا" لإنجازاته الأخيرة.

مدحت العدل خير رمضان الاهلي الزمالك

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