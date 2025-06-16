الأهلي يتحرك لحسم ثلاث صفقات جديدة بعد مونديال الأندية

كشف مراسل برنامج «الكورة مع فايق»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية» عبر قناة «MBC مصر»، عن تحركات جادة من إدارة النادي الأهلي لحسم ثلاث صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بهدف تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.





وأوضح المراسل أنه تواصل مع عدد من أفراد الجهاز الفني بالأهلي، الذين أكدوا أن التعاقدات الجديدة ستكون بعد نهاية مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

ويأمل النادي في تعزيز بعض المراكز التي حددها المدرب البرتغالي ريكاردو ريبيرو، من أجل زيادة قوة الفريق والمنافسة على البطولات المحلية والقارية في الموسم الجديد.



تغييرات اضطرارية في مواجهة إنتر ميامي





وتطرق الحديث خلال البرنامج إلى أداء الأهلي في مباراته الأخيرة أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.





وأشار المراسل إلى أن المدير الفني ريبيرو كان يخطط للاعتماد على أحمد سيد “زيزو” خلال شوط واحد فقط، في إطار خطة بدنية للحفاظ على جهوزيته، إلا أن ظروف اللقاء فرضت إجراء تغيير اضطراري مبكر، ما دفع المدرب لاستبدال زيزو في الشوط الثاني حفاظًا على التوازن التكتيكي للفريق.

الأهلي يستعد لمواجهة حاسمة أمام بالميراس

يستعد الأهلي لمواجهة قوية أمام بالميراس البرازيلي، في ثاني جولات دور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية. ومن المقرر أن تُقام المباراة يوم الخميس المقبل، حيث يسعى الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظه في التأهل إلى الدور التالي من البطولة.



