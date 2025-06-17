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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

استعدادات مكثفة للأهلي للقاء بالميراس البرازيلي.. وهذا موعد المباراة

استعدادات النادي الأهلي للقاء بالميراس البرازيلي.. وهذا موعد المباراة
استعدادات النادي الأهلي للقاء بالميراس البرازيلي.. وهذا موعد المباراة
ولاء خنيزي

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليومية، اليوم الثلاثاء، في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، وذلك في إطار استعداداته لمباراته المرتقبة أمام فريق بالميراس البرازيلي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

انتقال بعد مواجهة إنتر ميامي

كان الأهلي قد انتقل إلى نيوجيرسي عقب انتهاء مباراته الأولى أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي، والتي أُقيمت في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، بمشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ريبيرو يسعى لتصحيح الأخطاء

يقود الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران اليوم، واضعًا نصب عينيه تصحيح الأخطاء التي ظهرت في اللقاء الأول، وعلى رأسها القصور الدفاعي وإهدار الفرص السانحة للتسجيل، بالإضافة إلى أزمة تسديد ركلة الجزاء التي أهدرها اللاعب محمود حسن "تريزيجيه"، بعدما أصر على تنفيذها، ما أثار استياء الجماهير الحمراء.

موعد المواجهة المرتقبة أمام بالميراس

من المقرر أن يلتقي الشياطين الحمر مع فريق بالميراس البرازيلي، في تمام السابعة مساء الخميس المقبل بتوقيت نيويورك، في لقاء مصيري لكلا الفريقين في ظل تساوي فرق المجموعة في النقاط.

تساوٍ رباعي في المجموعة

كانت مواجهة بالميراس مع بورتو قد انتهت أيضًا بالتعادل السلبي، ليصبح رصيد جميع فرق المجموعة – الأهلي، بالميراس، إنتر ميامي، وبورتو – نقطة واحدة لكل فريق، دون تسجيل أهداف أو استقبالها.

ترتيب معايير الحسم في حال التساوي

وفقًا للوائح البطولة، في حال استمرار التعادل بين فريقين أو أكثر في عدد النقاط، سيتم الاحتكام أولًا لنتائج المواجهات المباشرة، ثم لفارق الأهداف، يليه عدد الأهداف المسجلة، وأخيرًا للعب النظيف بناءً على عدد البطاقات الصفراء والحمراء.

أفضلية الأهلي في اللعب النظيف

يُعد الأهلي هو الفريق الأقل حصولًا على البطاقات، إذ تلقى بطاقة صفراء وحيدة كانت من نصيب اللاعب مروان عطية، يليه بورتو ببطاقتين، ثم بالميراس بثلاث، وأخيرًا إنتر ميامي بأربع بطاقات.

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