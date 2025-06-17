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تراجعت 23 جنيهًا.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

تراجعت 23 جنيهًا.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025

أسعار الفراخ والبيض
أسعار الفراخ والبيض
ولاء خنيزي

تعتبر الدواجن من الوجبات الرئيسية لدى معظم الأسر المصرية، فهي من أهم مصادر الغذاء الأساسية في المجتمع المصري، نظرًا لقيمتها الغذائية العالية، وطعمها المفضل لدى الصغار والكبار، مما جعلها تشكّل عنصرًا رئيسيًا على مائدة الطعام.

 لذلك تحرص عدد كبير من الأسر المصرية على التعرف اليومي على أسعار الدواجن لاتخاذ القرار المناسب لشراء احتياجاتهم من العنصر الغذائي المفضل لديهم، لذلك سنستعرض خلال السطور التالية أسعار الدواجن وطبق البيض، وذلك وفقًا لما جاء في أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء الموافق 17 يونيو 2025.

أسعار الفراخ

  • تراوح سعر الفراخ البيضاء بين 72 جنيهًا إلى 73 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى المنافذ والأسواق بسعر يتراوح بين 82 جنيهًا إلى 83 جنيهًا للكيلو، وهو ما يعني انخفاضها 23 جنيهًا تقريبًا عن الفترة السابقة التي قد وصل سعر الدجاج بها لـ 105 جنيهات.
  • سجلت الفراخ الساسو سعر يتراوح بين 100 جنيهًا إلى 101 جنيهًا للكيلو، ليتم بيعها إلى المستهلكين بسعر يتراوح بين 110 جنيهًا إلى 111 جنيهًا.
  • تراوح سعر الفراخ البلدي بين 119 جنيهًا إلى 120 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى الجمهور في المنافذ المختلفة بسعر يتراوح بين 129 جنيهًا إلى 130 جنيهًا.
  • استقر سعر فراخ الأمهات عند 60 جنيهًا للكيلو، ليتم بيعها في المنافذ والمحلات بسعر 70 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت

  • سجل الكتكوت الأبيض شركات سعر يتراوح بين 25 جنيهًا إلى 34 جنيهًا.
  • انخفض سعر الكتكوت الأبيض قطعان ليتراوح بين 15 جنيهًا إلى 15.5 جنيهًا.
  • سجل الكتكوت الساسو سعر يتراوح بين 13 جنيهًا إلى 14 جنيهًا.
  • الكتكوت الساسو بيور سجل سعر يتراوح بين 13 جنيهًا إلى 14 جنيهًا.
  • استقر سعر الكتكوت البلدي الحر ليتراوح بين 4.25 جنيهات إلى 4.75 جنيهات.

أسعار البط

  • استقر سعر كتكوت بط فرنساوي، عمر (يوم) بين 13 جنيهًا إلى 14 جنيهًا.
  • سجل كتكوت بط مسكوفي، عمر (يوم) سعر يتراوح بين 24 جنيهًا إلى 25 جنيهًا.
  • جاء سعر كتكوت بط مولار، عمر (يوم) ليتراوح بين 18 جنيهًا إلى 19 جنيهًا.
  • سجل لحم البط البلدي سعر يتراوح بين 119 جنيهًا إلى 120 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر لحم البط الفرنساوي بين 69 جنيهًا إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر لحم البط المسكوفي بين 99 جنيهًا إلى 100 جنيهًا للكيلو
  • جاء سعر لحم البط البغالي بين 89 جنيهًا إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  • لحم بط مولار سجل سعر يتراوح بين 89 جنيهًا إلى 90 جنيهًا للكيلو.

أسعار لحم الرومي

  •  استقر سعر لحم الرومي الأبيض بين 99 جنيهًا إلى 100 جنيهًا للكيلو.
  •  تراوح سعر لحم الرومي الأسمر بين 119 جنيهًا إلى 120 جنيهًا للكيلو. 

أسعار البيض 

  • سجلت كرتونة البيض (الأحمر) سعر يتراوح بين 107 جنيهًا إلى 110 جنيهًا، لتصل إلى الجمهور المستهلك في الأسواق المختلفة والمنافذ بسعر يتراوح بين 117 جنيهًا إلى 120 جنيهًا.
  • كرتونة البيض (الأبيض) سجلت سعر يتراوح بين 105 جنيهًا إلى 107 جنيهًا، لتصل إلى المستهلكين بسعر يتراوح بين 115 جنيهًا إلى 117 جنيهًا.
الفراخ أسعار الفراخ أسعار الدواجن أسعار البيض الدواجن

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