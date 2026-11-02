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ترامب: حققنا ثروة تُقدر بتريليونات الدولارات بفضل الرسوم الجمركية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: حققنا ثروة تُقدر بتريليونات الدولارات بفضل الرسوم الجمركية

ترامب
ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة حققت ثروة تقدر بتريليونات الدولارات منذ بداية رئاسته بفضل الرسوم الجمركية، مؤكدا أن الاقتصاد الأمريكي يشهد ازدهارا غير مسبوق.

وأضاف ترامب في تصريحاته للصحفيين قبيل يوم من انتخابات التجديد النصفي، : " بلادنا بأكملها تشهد ازدهارا، ونزدهر بمستويات لم نشهدها من قبل".

وفي سياق آخر، أشاد ترامب بأعمال تجديد بركة الانعكاس أمام نصب لينكولن التذكاري في واشنطن، مؤكدا أنها أصبحت أكثر جمالا مما كانت عليه في أي وقت مضى.

وقال ترامب، بينما كانت البركة تظهر في خلفية حديثه، إن رؤساء أمريكيين سابقين، من بينهم جو بايدن وباراك أوباما، حاولوا تجديدها لكنهم لم يتمكنوا من ذلك، مضيفا أن إدارته أنجزت أعمال التجديد بالكامل وتشعر بالفخر بالنتيجة.

وأوضح أن أعمال التطوير شملت إصلاح التسريبات وإعادة تأهيل قاع البركة وطلاءه باللون الأزرق الداكن، الذي وصفه بأنه لون العلم الأمريكي، مشيرا إلى أن اختيار هذا اللون يتيح انعكاس الصور بوضوح على سطح المياه.

كما جدد ترامب تصريحاته بشأن تعرض البركة للتخريب على يد أشخاص استخدموا السكاكين، وهي اتهامات لم تتمكن إدارته من إثباتها أمام المحاكم، قبل أن تتراجع في نهاية المطاف عن الملاحقات القضائية بحق لاعب أولمبي اتُهم بتخريب البركة، إلى جانب أشخاص آخرين واجهوا اتهامات مماثلة

ترامب الولايات المتحدة الرسوم الجمركية

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