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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تراجع الإنفاق على البناء في الولايات المتحدة 1.9% خلال سبتمبر بفعل ضعف القطاع السكني

مكتب الإحصاء الأمريكي
مكتب الإحصاء الأمريكي

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي تراجع الإنفاق على أعمال البناء في الولايات المتحدة بنسبة 1.9% خلال سبتمبر، متأثرا بانخفاض حاد في الإنفاق على مشاريع البناء السكني الخاص، ما يعكس استمرار الضغوط على أحد أهم محركات النشاط الاقتصادي.

وانخفض الإنفاق على البناء السكني الخاص بنسبة 5.5% خلال الشهر نفسه، وهو ما فاق تأثير الزيادة المسجلة في الإنفاق على مشاريع البناء غير السكنية الخاصة، التي ارتفعت بنسبة 1.1%. في المقابل، ظل الإنفاق على مشروعات البناء العامة مستقرا إلى حد كبير، ما جعل القطاع الخاص المسؤول الرئيسي عن التراجع الإجمالي.

وعلى أساس سنوي، انخفض إجمالي الإنفاق على البناء بنسبة 2.7% مقارنة بسبتمبر 2025، فيما تراجع الإنفاق خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 بنسبة 2.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

ويشير هذا الأداء إلى ضعف ملحوظ في قطاع الإسكان، ما قد يحد من مساهمة البناء في النمو الاقتصادي خلال الفصول المقبلة. ومع ذلك، فإن استمرار نمو الإنفاق على المشروعات غير السكنية يوفر قدرا من الدعم للنشاط الاقتصادي.

ويتابع المستثمرون هذا التقرير باعتباره مؤشرا مهما على أوضاع سوق الإسكان واستثمارات الشركات واتجاهات النمو الاقتصادي. غير أن البيانات تعكس القيمة الدولارية للأعمال المنجزة، ولا تميز بين التغيرات الفعلية في النشاط الإنشائي والتغيرات الناتجة عن تحركات الأسعار.

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