طاجن الدجاج بالزيتون والليمون المخلل على الطريقة المغربية

طريقة عمل طاجن الدجاج بالزيتون، الذي يعد من أشهر وألذ الأطباق في المطبخ المغربي العريق، حيث يجمع بين النكهات الغنية والتوابل الدافئة التي تميز المائدة المغربية.

قالت الشيف فيفي عثمان المغربية أنه من العادات الشائعة فى المغرب أن عادة هذا الطاجن يطهي في وعاء فخاري خاص يُعرف بـ "الطاجين"، مما يساعد على توزيع الحرارة بشكل متساوٍ والحفاظ على العصارة والنكهات داخل الطبق.

طريقة عمل طاجين الدجاج بالزيتون والليمون المخلل الحامض

وأوضحت في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، هذه الوصفة، خطوات تحضير طاجن الدجاج بالزيتون على الطريقة المغربية الأصلية.

المكونات لعمل طريقة عمل طاجين الدجاج بالزيتون والليمون المخلل الحامض

1 دجاجة مقطعة إلى 4 أو 8 قطع حسب الرغبة

2 حبة بصل كبيرة مفرومة ناعم

3 فصوص ثوم مهروس

2 حبة ليمون مخلل ليمون مقطعة شرائح

1 كوب زيتون أخضر منقوع في ماء لإزالة الملوحة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون

نصف ملعقة صغيرة كركم

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

رشة زعفران اختياري لإعطاء اللون والطعم المميز

ملح حسب الرغبة

نصف كوب ماء أو مرق

حزمة كزبرة وبقدونس مفرومة حوالي نصف كوب

تتبيل الدجاج

في وعاء، ضعي قطع الدجاج مع البصل والثوم والتوابل الزنجبيل، الكركم، الفلفل الأسود، الملح، الزعفران، وأضيفي نصف كمية الكزبرة والبقدونس.

أضيفي زيت الزيتون واخلطي المكونات جيداً حتى تتغلف قطع الدجاج بالتتبيلة.

اتركيه يتبل على الأقل ساعة، ويفضل ليلة كاملة في الثلاجة.

طاجين الدجاج بالزيتون والليمون المخلل على الطريقة المغربية

الطهي

في طاجين أو قدر ثقيل، ضعي الخليط على نار متوسطة وقلبي الدجاج قليلاً حتى يتحمر من جميع الجهات ويذبل البصل.

أضيفي الماء أو المرق وغطي الطاجين واتركي الدجاج يطهى على نار هادئة لمدة 45 دقيقة تقريباً.

طاجين الدجاج بالزيتون والليمون المخلل على الطريقة المغربية

إضافة الزيتون والليمون المصير

بعد مرور 45 دقيقة، أضيفي الزيتون وشرائح الليمون المخلل، وقلبي برفق.

اتركي الطاجين يواصل النضج حوالي 15 دقيقة إضافية حتى يقل المرق وتتركز النكهات.

طاجين الدجاج بالزيتون والليمون المخلل على الطريقة المغربية

التقديم

قدمي طاجين الدجاج بالزيتون والليمون ساخناً مع الخبز المغربي أو الأرز حسب الرغبة.