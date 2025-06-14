طريقة عمل اللحمة بالبرقوق وصفة مغربية أصلية مشهورة جدًا ولذيذة جدًا في العزومات والمناسبات، للشيف فيفي عثمان.

مكونات عمل اللحمة بالبرقوق

للحمة:

1 كيلو لحم ضأن أو بقري مقطع مكعبات متوسطة

2 بصلة كبيرة مفرومة ناعم

3 ملاعق كبيرة زيت نباتي أو زيت زيتون

2 فص ثوم مهروس

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة (أو طازج مبشور)

نصف ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

نصف ملعقة صغيرة كركم

رشة فلفل أسود

ملح حسب الذوق

ربع ملعقة صغيرة زعفران (اختياري)

2 كوب ماء أو مرق ساخن

للبرقوق:

250 جرام برقوق مجفف (قراصيا)

3 ملاعق كبيرة سكر بني (أو أبيض حسب الرغبة)

1 عود قرفة صحيح

1 ملعقة كبيرة ماء زهر أو ماء ورد (اختياري)

رشة جوزة الطيب (اختياري)

نصف كوب ماء

للتزيين:

سمسم محمص

لوز مقلي أو محمص

قليل من القرفة والسكر لرش الوجه

طريقة عمل اللحمة بالبرقوق

أولاً: طهي اللحمة

في قدر عميق ضعي الزيت وسخنيه على نار متوسطة.

أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يذبل ويصفر لونه.

أضيفي الثوم وقلبي قليلاً.

ضعي قطع اللحم وقلبيها حتى تتغير لونها من جميع الجهات.

أضيفي البهارات: الزنجبيل، القرفة، الكركم، الفلفل الأسود، الزعفران والملح.

غطي المكونات بالماء أو المرق، واتركيها تغلي ثم اخفضي الحرارة واتركيها تنضج بهدوء حتى تصبح اللحم طرية جدًا (حوالي ساعة إلى ساعة ونصف حسب نوع اللحم).

لو الماء قل أثناء الطهي يمكنكِ إضافة قليل من الماء الساخن حسب الحاجة.

ثانياً: تجهيز البرقوق

في قدر صغير ضعي البرقوق مع الماء والسكر والقرفة وجوزة الطيب (إن وُجد).

اتركي البرقوق يغلي على نار هادئة لمدة 10 - 15 دقيقة حتى ينتفخ ويلين ويصبح لامعًا ويتحول الماء إلى صوص خفيف.

في النهاية أضيفي ماء الزهر وأغلقي النار.

ثالثاً: التقديم

في طبق التقديم ضعي قطع اللحم مع الصوص.

وزعي البرقوق فوقها مع صوصه.

زيني الوجه باللوز المحمص والسمسم والقليل من السكر والقرفة.

نصائح لنجاح الوصفة:

كلما طهوتي اللحمة على نار هادئة كلما أصبحت طرية أكثر وألذ.

يفضل نقع البرقوق في ماء دافئ قبل الطهي لتسريع العملية.

السكر يمكنكِ التحكم في كميته حسب رغبتك في الحلاوة.

