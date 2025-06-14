طريقة عمل اللحمة بالبرقوق وصفة مغربية أصلية مشهورة جدًا ولذيذة جدًا في العزومات والمناسبات، للشيف فيفي عثمان.
مكونات عمل اللحمة بالبرقوق
للحمة:
- 1 كيلو لحم ضأن أو بقري مقطع مكعبات متوسطة
- 2 بصلة كبيرة مفرومة ناعم
- 3 ملاعق كبيرة زيت نباتي أو زيت زيتون
- 2 فص ثوم مهروس
- نصف ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة (أو طازج مبشور)
- نصف ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
- نصف ملعقة صغيرة كركم
- رشة فلفل أسود
- ملح حسب الذوق
- ربع ملعقة صغيرة زعفران (اختياري)
- 2 كوب ماء أو مرق ساخن
للبرقوق:
- 250 جرام برقوق مجفف (قراصيا)
- 3 ملاعق كبيرة سكر بني (أو أبيض حسب الرغبة)
- 1 عود قرفة صحيح
- 1 ملعقة كبيرة ماء زهر أو ماء ورد (اختياري)
- رشة جوزة الطيب (اختياري)
- نصف كوب ماء
للتزيين:
- سمسم محمص
- لوز مقلي أو محمص
- قليل من القرفة والسكر لرش الوجه
طريقة عمل اللحمة بالبرقوق
أولاً: طهي اللحمة
- في قدر عميق ضعي الزيت وسخنيه على نار متوسطة.
- أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يذبل ويصفر لونه.
- أضيفي الثوم وقلبي قليلاً.
- ضعي قطع اللحم وقلبيها حتى تتغير لونها من جميع الجهات.
- أضيفي البهارات: الزنجبيل، القرفة، الكركم، الفلفل الأسود، الزعفران والملح.
- غطي المكونات بالماء أو المرق، واتركيها تغلي ثم اخفضي الحرارة واتركيها تنضج بهدوء حتى تصبح اللحم طرية جدًا (حوالي ساعة إلى ساعة ونصف حسب نوع اللحم).
- لو الماء قل أثناء الطهي يمكنكِ إضافة قليل من الماء الساخن حسب الحاجة.
ثانياً: تجهيز البرقوق
- في قدر صغير ضعي البرقوق مع الماء والسكر والقرفة وجوزة الطيب (إن وُجد).
اتركي البرقوق يغلي على نار هادئة لمدة 10 - 15 دقيقة حتى ينتفخ ويلين ويصبح لامعًا ويتحول الماء إلى صوص خفيف.
في النهاية أضيفي ماء الزهر وأغلقي النار.
ثالثاً: التقديم
- في طبق التقديم ضعي قطع اللحم مع الصوص.
- وزعي البرقوق فوقها مع صوصه.
- زيني الوجه باللوز المحمص والسمسم والقليل من السكر والقرفة.
نصائح لنجاح الوصفة:
- كلما طهوتي اللحمة على نار هادئة كلما أصبحت طرية أكثر وألذ.
- يفضل نقع البرقوق في ماء دافئ قبل الطهي لتسريع العملية.
- السكر يمكنكِ التحكم في كميته حسب رغبتك في الحلاوة.