طريقة عمل بيف روستو عرق تريبيانكو اللحمة الباردة، هل تبحثين عن وصفة لذيذة وسهلة لتحضير بيف روستو أو عرق تريبيانكو الشهير المعروف أيضًا بـ اللحمة الباردة.

طريقة عمل بيف روستو عرق تريبيانكو اللحمة الباردة

طريقة عمل بيف روستو عرق تريبيانكو اللحمة الباردة

تقدم الشيف سارة الحافظ طريقة عمل بيف روستو عرق تريبيانكو اللحمة الباردة

المكونات لعمل طريقة عمل بيف روستو عرق تريبيانكو اللحمة الباردة

عرق تريبيانكو 1.5 إلى 2 كيلو.

3 ملاعق كبيرة زيت نباتي أو زيت زيتون

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

1 ملعقة صغيرة بهارات لحمة

4 فصوص ثوم مهروس

بصلة كبيرة مقطعة شرائح

2 عود كرفس مقطع

1 جزرة مقطعة حلقات

ورق لورا وحبهان

كوب مرق لحم أو ماء ساخن

ملعقة كبيرة مستردة اختياري لإضافة نكهة مميزة

طريقة عمل بيف روستو عرق تريبيانكو اللحمة الباردة

تتبيل العرق

نغسل العرق جيدًا ونجففه بورق المطبخ، ثم نتبله بالملح، الفلفل، بهارات اللحمة والثوم المهروس. يمكنكِ تغطيته بالمستردة لمذاق غني.

طريقة عمل بيف روستو عرق تريبيانكو اللحمة الباردة

تشويح العرق

في طاسة كبيرة على نار عالية، نضيف الزيت ونشوح العرق من جميع الجوانب حتى يأخذ لونًا ذهبيًا شهياً. هذه الخطوة تحافظ على العصارة داخل اللحم.

تحضير الخضروات

في صينية فرن، نوزع شرائح البصل، الجزر، الكرفس، ورق اللورا والحبهان. نضع العرق فوق الخضروات.

الطهي بالفرن

نضيف كوب المرق فوق الخضار والعرق، ونغطي الصينية بورق فويل بإحكام. تدخل الفرن المسخن مسبقًا على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 90 دقيقة إلى ساعتين حسب حجم العرق.

طريقة عمل بيف روستو عرق تريبيانكو اللحمة الباردة

التقديم

بعد النضج، نخرج العرق ونتركه يبرد تمامًا قبل التقطيع للحصول على شرائح متماسكة. يمكن تقديمه مع البطاطس البيوريه، الأرز الأبيض، أو الخضار السوتيه.

طريقة عمل بيف روستو عرق تريبيانكو اللحمة الباردة

نصيحة ذهبية لنجاح طريقة عمل بيف روستو عرق تريبيانكو اللحمة الباردة

لصوص لذيذ يرافق البيف روستو: استخدمي مرق الصينية بعد تصفيته مع ملعقة دقيق وملعقة زبدة على النار حتى يتكاثف.