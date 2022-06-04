طريقة عمل عرق اللحمة الباردة

تحار اغلب ربات البيوت فى تجديد أصناف الطعام وتبحث فى اغلب الوقت عن كل ما هو سهل وسريع التحضير ولا يسبب لها الكثير من الإرهاق.

تقدم لك الشيف سارة أحمد طريقة عمل عرق اللحمة البارد، فهو سهل التحضير كما يمكنك الاحتفاظ به فى الثلاجة لمدة يوميا لتقليل المجهود فى إعداد الطعام ويمكن تقديمة ساندويتشات أو بجانب مكرونة أو أرز بسمتي حسب الرغبة، إليك طريقة التحضير.



مقادير عمل عرق اللحمة البارد



2 كج لحم أو يزيد على حسب حجم عرق لحم

8 فصوص ثوم يشق بالطول

فلفل حب

قرنفل صحيح

ملح

طريقة تحضير عمل عرق اللحمة البارد



نفتح بطرف سكين رفيع مكان فى العرق لنغرس الثوم وحب الفلفل الأسود و القرنفل

ويفضل ربط العرق بالدوبارة ثم يلف بشكل إسطوانى

ويشوح على النار فى معلقة زيت زيتون لغلق المسام

ثم يوضع فى الماء المغلي ( ماء السلق به ورق لورا وحبهان ومستكة وعود قرفة وبصلة مكعبات و جزر وبصل و كرفس )

نسلق العرق وبعدها يبرد ثم يلف في بلاستيك تغليف وعليه فويل ويدخل الثلاجة لتاني يوم ، ثم يتم تقطيعه شرايح رفيعة ويقدم بألف هنا