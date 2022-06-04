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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الكباب المشوي بمذاق الجاهز

كباب مشوي
كباب مشوي

تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل الكباب المشوي بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي وخطوات بسيطة.

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بمذاق لا يقاوم ...طريقة عمل كباب حلة البطاطس والحمص

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طريقة عمل فراخ كباب حلة

"المكونات"


كيلو لحم بتلو أو بقرى مقطع مكعبات
"تتبيلة الكباب"
عصير 2 بصلة كبيرة مصفى من "التفل"
نصف كوب من الخل
1 طماطم كبيرة
نصف كوب من الزيت
5 ورقة لورة
1 جوز الطيب
1 معلقة حبهان
1 معلقة قرنفل
ربع فنجان كاتشب
ملح وفلفل أسود
معلقة كزبرة ناشفة


الطريقة

لعمل التتبيلة تفرم جميع المكونات السابقة في الخلاط وتتبل بها مكعبات اللحم في مدة لا تقل عن 4 ساعات ولمزيد من المذاق الشهي يفضل أن تبقى اللحم في المكعبات من اليوم السابق قبل الشوي .

نرص مكعبات اللحم في أسياخ الشيش مع مكعبات البصل والفلفل الألوان ثم تشوى على الشواية الفحم أو الشواية الكهرباء أو حتى في الفرن.

ويمكنك تقديم الكباب مع السلاطات الخضراء والباذنجان والطحينة " وبالهنا والشفا. 

الفحم كيلو طريقة عمل كباب حلة طريقة عمل كباب طريقة عمل الكباب المشوي ​​​​​​​health

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