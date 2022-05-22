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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بمذاق لا يقاوم ...طريقة عمل كباب حلة البطاطس والحمص

كباب حلة البطاطس
كباب حلة البطاطس والحمص 

كباب حلة البطاطس والحمص من الأطباق الرئيسية التي تتمتع بمذاق شهي و لذيذ و مختلف أيضا عن الأطباق الأخري، فيمكنك تطبيقها في المنزل و تقديمها لأفراد أسرتك.

قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كباب حلة البطاطس والحمص فيما يلي..

مقادير كباب حلة البطاطس والحمص 


كيلو  ونصف بطاطس مكعبات محمرة 
٢كوب حمص مسلوق 
500 جرام بصل جوليان
ملعقة صغيرة بهارات لحمة
مرقة لحمة
2 ورقة لاورا
ملح 
فلفل أسود
سمنة


طريقة تحضير  كباب حلة البطاطس والحمص 


فى حلة على النار نضع سمنة ونضيف البصل يكرمل ويقلب مع رشة ملح وفلفل اسود وورق اللورا ويقلب ثم نضيف البطاطس وتقلب ثم نضيف الحمص ويقلب ونضيف مرقة وتترك على النار حتى تغلي ويرفع من النار ويقدم مع الارز بالشعرية وبالهنا والشفا.

كباب حلة البطاطس والحمص مقادير كباب حلة البطاطس والحمص الشيف سارة عبد السلام Food Groceries طريقة عمل كباب حلة البطاطس والحمص

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