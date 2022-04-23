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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خطوات سهلة .. طريقة عمل بطاطس بيوريه بالزبدة والثوم

طريقة عمل بطاطس بيوريه
طريقة عمل بطاطس بيوريه بالزبدة والثوم

بطاطس بيوريه بالزبدة والثوم من الأطباق الشهيه واللذيذة التي يمكن إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك و ضيوفك في المنزل بأسهل الخطوات.

قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك طريقة عمل بطاطس بيوريه بالزبدة والثوم في المنزل.

 

مقادير بطاطس بيوريه بالزبدة والثوم 


٢كيلو بطاطس مسلوقة ومهروسة 
٢ ملعقة كبيرة ثوم مفروم 
نصف كوب اعواد بقدونس مفرومة
٢ كوب حليب  
كوب جبنة موتزاريلا 
كوب ونصف جبنه شيدر صفراء
رشة جوزة الطيب
ملح 
فلفل أسود 
زبدة  


طريقة تحضير بطاطس بيوريه بالزبدة والثوم 


يرفع الحليب على النار ليسخن وتضاف له قطعه من الزبده ويضاف الثوم والتوابل وكل الجبن. يقلب الخليط على النار حتى تذوب الجبن تماماً ومن ثم تضاف البطاطس البيوريه. تقلب البطاطس بمضرب سلك حتى تتشرب كل خليط الحليب وتتحول لقوام كريمي ناعم جداً. يضاف البقدونس ويقلب ومن ثم ترفع البطاطس من على النار وتقدم.

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