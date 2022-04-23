شهية ومختلفة.. طريقة عمل بطاطس محشية سجق أحلى من أمهر الطهاة

تعتبر طريقة عمل بطاطس محشية سجق من الوصفات السهلة والبسيطة والتي يمكن بها التجديد على سفرتك في شهر رمضان، ويمكن الإكتفاء بتقديم هذه الوصفة بمفردها او بجانب الأرز الأبيض.

وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي طريقة عمل بطاطس محشية سجق في المنزل وبخطوات سهلة وبسيطة وبدون تكلفة باهظة، وهي وفة لا تشغرق سوى 1ا ونص لتحضيرها، وتكفي لحوالي 4 أشخاص، وسوف تنال إعجاب الكبار والأطفال .



طريقة عمل بطاطس محشية سجق

طريقة عمل بطاطس محشية سجق

مقادير طريقة عمل بطاطس محشية سجق :

بطاطس مقورة ومحمرة

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

كوب عصير طماطم

ملعقة صغيرة صلصة

كوب شوربة

مكعب مرقة

زيت

م ص كمون

ملح

فلفل أسود



(الحشوة)

نصف كيلو سجق

ربع كيلو بصل جوانح

ربع كيلو طماطم جوانح

2 فلفل رومي شرائح

1 فلفل حار شرائح

م ك ثوم مفروم

زيت

كزبرة جافة

كمون

ملح

فلفل أسود



(للوجه)

ميكس جبن



طريقة عمل بطاطس محشية سجق :

- نشوح البطاطس في الزيت جيداً جداً ثم نحشيها بحشوة السجق، ثم في صينية فرن نضع قلب البطاطس في الأرضية.

- ثم نرص البطاطس المحشية، ثم في حلة على النار نضع الثوم مع القليل من الزيت ونشوحه.

- ثم نضيف الطماطم ونتركها حتى تتسبك، ثم نضع الملح والفلفل الأسود والكمون والشوربة، وعندما تغلي نضعها على البطاطس، ونغطيها بفويل، وندخلها الفرن حتى تمام النضج.

- ثم نرفع الفويل ونضع ميكس الجبن على الوجه، وندخلها الفرن تحت الشواية حتى تأخذ بطاطس محشية سجق لون وتقدم .



(لعمل الحشوة)

- في طاسة على النار نضع القليل من الزيت، ثم نضع الثوم ونشوحه حتى تظهر رائحته.

- ثم نضع السجق و نشوحه مع الملح والفلفل الأسود والكمون والكزبرة الجافة حتى يتغير لونه، ثم نضيف البصل ونشوحه قليلاً حتى يذبل تماماً.

- ثم نضيف الفلفل الرومي والحار والطماطم ونقلب تقليبتين، ثم نضيف الماء بحيث يغطيه فقط ونضبط الملح، ونتركه حتى يغلي ويتسبك ويتشرب الماء تماماً وينضج .