عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شهية ومختلفة.. طريقة عمل بطاطس محشية سجق أحلى من أمهر الطهاة

طريقة عمل بطاطس محشية
طريقة عمل بطاطس محشية سجق

تعتبر  طريقة عمل بطاطس محشية سجق من الوصفات السهلة والبسيطة والتي يمكن بها التجديد على سفرتك في شهر رمضان، ويمكن الإكتفاء بتقديم هذه الوصفة بمفردها او بجانب الأرز  الأبيض.

 

طريقة عمل الكحك الناعم .. 5 وصفات مختلفة

من الصبار.. وصفات طبيعية تزيد من جمالك

 

وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي طريقة عمل بطاطس محشية سجق في المنزل وبخطوات سهلة وبسيطة وبدون تكلفة باهظة، وهي وفة لا تشغرق سوى 1ا ونص لتحضيرها، وتكفي لحوالي 4 أشخاص، وسوف تنال إعجاب الكبار والأطفال .
 

 

طريقة عمل بطاطس محشية سجق

 

طريقة عمل بطاطس محشية سجق

 

مقادير طريقة عمل بطاطس محشية سجق :
بطاطس مقورة ومحمرة
ملعقة صغيرة ثوم مفروم
كوب عصير طماطم
ملعقة صغيرة صلصة
كوب شوربة
مكعب مرقة
زيت
م ص كمون
ملح
فلفل أسود

(الحشوة)
نصف كيلو سجق
ربع كيلو بصل جوانح
ربع كيلو طماطم جوانح
2 فلفل رومي شرائح
1 فلفل حار شرائح
م ك ثوم مفروم
زيت
كزبرة جافة
كمون
ملح
فلفل أسود

(للوجه)
ميكس جبن

طريقة عمل بطاطس محشية سجق :
- نشوح البطاطس في الزيت جيداً جداً ثم نحشيها بحشوة السجق، ثم في صينية فرن نضع قلب البطاطس في الأرضية.
- ثم نرص البطاطس المحشية، ثم في حلة على النار نضع الثوم مع القليل من الزيت ونشوحه.
-  ثم نضيف الطماطم ونتركها حتى تتسبك، ثم نضع الملح والفلفل الأسود والكمون والشوربة، وعندما تغلي نضعها على البطاطس، ونغطيها بفويل، وندخلها الفرن حتى تمام النضج.
-  ثم نرفع الفويل ونضع ميكس الجبن على الوجه، وندخلها الفرن تحت الشواية حتى تأخذ بطاطس محشية سجق لون وتقدم .
 

(لعمل الحشوة)
- في طاسة على النار نضع القليل من الزيت، ثم نضع الثوم ونشوحه حتى تظهر رائحته.
-  ثم نضع السجق و نشوحه مع الملح والفلفل الأسود والكمون والكزبرة الجافة حتى يتغير لونه، ثم نضيف البصل ونشوحه قليلاً حتى يذبل تماماً.
-  ثم نضيف الفلفل الرومي والحار والطماطم ونقلب تقليبتين، ثم نضيف الماء بحيث يغطيه فقط ونضبط الملح، ونتركه حتى يغلي ويتسبك ويتشرب الماء تماماً وينضج .

بطاطس بطاطس محشية بطاطس محشية سجق طريقة عمل بطاطس محشية سجق الشيف فاطمة أبو حاتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا

اتحاد الكرة يحسم رسميا موقف شكوى مصر ضد السنغال وإعادة المباراة

بشرى خير للمصريين.. فيفا يعلن إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات المونديال

بث مباشر مباراة الأهلي والرجاء اليوم 22 / 4 / 2022

شطة : مباراة مصر والسنغال لن تعاد .. تم اعتماد النتيجة

مصدر بالفيفا: استبعاد 4 أعضاء من مناقشة ملف إعادة مباراة مصر والسنغال

على معلول يهدر هدف التعادل لـ الأهلي أمام الرجاء من ركلة جزاء بقرار الـ var

السعودية تشهد ظاهرة فلكية غريبة ترى بالعين المجردة

موضوعات متعلقة

طريقة عمل طاجن بطاطس مهروسة بالبسطرمة .. فيديو

سفرتك عندنا.... دجاج محشي أرز وخضار مع بطاطس بالكريمة

طريقة عمل بطاطس مهروسة بالزيتون والجبنة

طريقة عمل بطاطس كروكيت زي المحلات

ترشيحاتنا

أحكام مترتبة على الجماع في نهار رمضان.. 4 أمور شرعية

الأهلي يتعادل مع الرجاء المغربي ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا .. صور

الزمالك يكتسح الأهلي 3–0 ويقترب من حصد لقب كأس مصر لرجال الطائرة

الأهلي يهزم الجزيرة في أولى لقاءات نصف نهائي دوري سوبر السلة

ولا حتى أسبوع .. ميد فيديف: الغرب لن يصمد بدون الغاز الروسي

صاعقة رعدية تضرب قطيعاً من الإبل في السعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكحك بسكر زى المحلات .. إليك 6 وصفات مختلفة

حولت الألم إلى أمل.. منال بطلة "ناجيات الحروق" وأجمل وجه إعلاني برمضان

شريف إكرامي: أنا ممكن أعمل الفلوس سجاجيد تحت رجلي

السندريلا تحولت لوحش.. هكذا فضح جوني ديب "آمبر هيرد" أجمل نساء هوليود

فيديو

حسن عسيري يتقاضى 450 ألف دولار في حلقة رامز جلال |فيديو جراف

تصريحات مثيرة للجدل.. هل يغادر محمد صلاح ليفربول.. فيديو جراف

الثقافة الجنسية مهمة .. أبرز تصريحات دينا الشربيني في «حبر سري»

هرقص لغاية ما أموت.. أبرز تصريحات فيفي عبده «في العرافة»

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ