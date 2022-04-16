من الصبار.. وصفات طبيعية تزيد من جمالك

قدمت الدكتورة الصيدلانية آية صقر، خبيرة التجميل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وصفات طبيعية من الصبار تعزز جمالك.

سنقدم لك وصفات طبيعة من نبات الصبار:

فوائد الصبّار لعلاج لتجاعيد وجمال البشرة:

يقي الصبار البشرة من التجاعيد واستخدمته بعض الملكات لأغراضٍ تجميليةٍ متعددة .

قناع الصبار والبابونج للبشرة العادية والدهنية:

استعيني بالصبار لعمل ماسكٍ طبيعيٍ للتخلص من الشوائب والدهون اذ ان ذلك سيساعدك على إزالة البثور السوداء، كما انه يقي البشرة من الارهاق والترهل .

الطريقة: قطعي الصبار واخلطيه حتى يصير لزجاً، امزجي ماء مغلي البابونج مع الصبار، قومي بتوزيع الخليط على البشرة بفرشاةٍ ناعمة لمدة نصف ساعة، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

الصبار لعلاج الجروح والندوب وحب الشباب:

استعملي عصير الصبار دهناً مرتين في اليوم، فهو يساعد على شفاء الجروح والندب التي يتركها حب الشباب.

نبات الصبار لعلاج تساقط الشعر:

أكدت دراسة صينية أن الصبار مفيدٌ في علاج تساقط الشعر ويجعله أكثر لمعاناً ويعيد له البريق ، ومن أجل كل هذه الفوائد لا تترددي في عمل حمام لشعرك مرة اسبوعياً عن طريق ضرب لب الصبار في الخلاط ووضعه على الشعر لمدة ساعتين ثم غسله