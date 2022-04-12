تعد وجبة السحور من الوجبات الصعبة التي تحتاج إلى أفكار جديدة بعيدا عن الفول ولذلك نقدم لك اليوم طريقة عمل بطاطس مهروسة بالزيتون والجبنة الفيتا

طريقة عمل بطاطس مهروسة بالزيتون



*المقادير :

1 كيلو جرام بطاطس مقشرة و تقطع مكعبات

80 جرام زيتون كالاماتا مخلي و مقطع

80 جرام جبن فيتا مفتت

75 جرام زبد مقطع

175 مل حليب دافئ

2 ملعقة شاي زيت زيتون بكر

*طريقة التحضير

قدمى على مائدة سحورك بطاطس مهروسة بالزيتون ذات مذاق طيب و رائع و إليك الطريقة .

*تحضير بطاطس مهروسة بالزيتون للسحور

تسلق البطاطس في إناء من الماء المغلي و الملح على نار عالية حتى تلين ثم تصفى في مصفاة .

نعيد البطاطس إلى الإناء الدافئ و يهز على نار خفيفة لمدة 30 ثانية أو حتى تتبخر الرطوبة الزائدة ثم نطفئ النار .

بإستخدام هراسة بطاطس تهرس البطاطس ثم تضاف تدريجياً الزبدة مع الهرس حتى تصبح ناعمة ثم يضاف الحليب و يقلب بملعقة خشبية حتى تصبح خفيفة و هشة و تتبل بالفلفل ثم يضاف الزيتون و الفيتا و ينثر عليها الزيت و تقدم مع الخبز .