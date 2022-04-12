تعد وجبة السحور من الوجبات الصعبة التي تحتاج إلى أفكار جديدة بعيدا عن الفول ولذلك نقدم لك اليوم طريقة عمل بطاطس مهروسة بالزيتون والجبنة الفيتا
طريقة عمل بطاطس مهروسة بالزيتون
*المقادير :
1 كيلو جرام بطاطس مقشرة و تقطع مكعبات
80 جرام زيتون كالاماتا مخلي و مقطع
80 جرام جبن فيتا مفتت
75 جرام زبد مقطع
175 مل حليب دافئ
2 ملعقة شاي زيت زيتون بكر
*طريقة التحضير
قدمى على مائدة سحورك بطاطس مهروسة بالزيتون ذات مذاق طيب و رائع و إليك الطريقة .
*تحضير بطاطس مهروسة بالزيتون للسحور
تسلق البطاطس في إناء من الماء المغلي و الملح على نار عالية حتى تلين ثم تصفى في مصفاة .
نعيد البطاطس إلى الإناء الدافئ و يهز على نار خفيفة لمدة 30 ثانية أو حتى تتبخر الرطوبة الزائدة ثم نطفئ النار .
بإستخدام هراسة بطاطس تهرس البطاطس ثم تضاف تدريجياً الزبدة مع الهرس حتى تصبح ناعمة ثم يضاف الحليب و يقلب بملعقة خشبية حتى تصبح خفيفة و هشة و تتبل بالفلفل ثم يضاف الزيتون و الفيتا و ينثر عليها الزيت و تقدم مع الخبز .