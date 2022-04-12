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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل بطاطس مهروسة بالزيتون والجبنة

صدى البلد

تعد وجبة السحور من الوجبات الصعبة التي تحتاج إلى أفكار جديدة بعيدا عن الفول ولذلك نقدم لك اليوم طريقة عمل بطاطس مهروسة بالزيتون والجبنة الفيتا

 

طريقة عمل بطاطس مهروسة بالزيتون 


*المقادير : 
1 كيلو جرام بطاطس مقشرة و تقطع مكعبات
80 جرام زيتون كالاماتا مخلي و مقطع
80 جرام جبن فيتا مفتت
75 جرام زبد مقطع
175 مل حليب دافئ
2 ملعقة شاي زيت زيتون بكر

*طريقة التحضير 
قدمى على مائدة سحورك بطاطس مهروسة  بالزيتون  ذات  مذاق طيب و رائع و إليك الطريقة .

*تحضير بطاطس مهروسة بالزيتون للسحور
تسلق البطاطس في إناء من الماء المغلي و الملح على نار عالية حتى تلين ثم تصفى في مصفاة  .
نعيد البطاطس إلى الإناء الدافئ و يهز على نار خفيفة لمدة 30 ثانية أو حتى تتبخر الرطوبة الزائدة  ثم نطفئ النار  .
بإستخدام هراسة بطاطس تهرس البطاطس ثم تضاف تدريجياً الزبدة مع الهرس حتى تصبح ناعمة ثم يضاف الحليب و يقلب بملعقة خشبية حتى تصبح خفيفة و هشة و تتبل بالفلفل ثم يضاف الزيتون و الفيتا و ينثر عليها الزيت و تقدم  مع الخبز  .

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