مكتبة الإسكندرية تستضيف معرض التراث الأثري الإيبيروأمريكي

افتتحت مكتبة الإسكندرية النسخة السادسة من معرض الصور الفوتوغرافية «التراث الأثري الإيبيروأمريكي»، ضمن فعاليات الأسابيع الإيبيروأمريكية في دورتها الرابعة عشرة، بمشاركة عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية وسفراء دول أمريكا اللاتينية، وبحضور الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والسفير دينيس توسكانو أموريس، سفير جمهورية الإكوادور لدى مصر.

وأكد الدكتور أحمد زايد أن الحفاظ على التراث الثقافي لا يقتصر على حماية الآثار والمقتنيات التاريخية، وإنما يشمل أيضًا صون الذاكرة الجماعية والتراث غير المادي، بما يتضمنه من تقاليد حية وتاريخ شفهي وممارسات وأشكال تعبيرية تعكس هوية الشعوب.

وأشار مدير مكتبة الإسكندرية إلى أن استمرار تنظيم المعرض للعام السادس بمدينة الإسكندرية يعكس حرصًا مشتركًا على تعزيز العلاقات الثقافية ودعم التبادل والتواصل بين الشعوب، لافتًا إلى أن الفعاليات تتيح فرصة للتعرف على تنوع وثراء التراث الثقافي لدول أمريكا اللاتينية.

وأوضح أن مصر ودول أمريكا اللاتينية تجمعها العديد من القواسم المشتركة، من بينها الاهتمام بالحفاظ على الإرث التاريخي وصون الهوية الثقافية والاحتفاء بالإبداع الإنساني، رغم البعد الجغرافي بين الجانبين.

وشدد زايد على أن التراث الثقافي يمثل لغة عالمية قادرة على التقريب بين الشعوب، من خلال اكتشاف أوجه التشابه وتقدير الاختلافات والتعرف على القيم الإنسانية المشتركة، معربًا عن أمله في أن يسهم المعرض في تعزيز الحوار والتواصل الثقافي والتعريف بالتراث غير المادي لدول أمريكا اللاتينية.

من جانبه، أكد السفير دينيس توسكانو أموريس أن الثقافة تعد إحدى أهم أدوات القوة الناعمة في تعزيز العلاقات بين الشعوب وبناء جسور التواصل والتكامل بين مصر ودول أمريكا اللاتينية، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على التقاليد والإبداعات الثقافية التي تعبر عن هوية الشعوب وتاريخها.

وأعرب السفير الإكوادوري عن سعادته باستمرار تنظيم المعرض للعام السادس على التوالي، بالتزامن مع فعاليات الدورة الرابعة عشرة لمعرض السينما والتصوير الفوتوغرافي لأمريكا اللاتينية في مصر، مؤكدًا أن الهدف من هذه الفعاليات يتجاوز عرض الموروث الثقافي والفني إلى توظيف الثقافة كوسيلة لتعزيز التقارب والتكامل بين مصر ودول المنطقة.

وأشاد أموريس بالدور التاريخي والثقافي لمكتبة الإسكندرية، مؤكدًا أنها تمثل مؤسسة مهمة لحفظ المعرفة والتراث، ونقطة انطلاق للتعريف بإسهامات الحضارات والثقافات المختلفة في مسيرة الإنسانية.

واختتم السفير كلمته بالتأكيد على اعتزاز ممثلي دول أمريكا اللاتينية بالمشاركة في الفعاليات التي تستضيفها مكتبة الإسكندرية، لما تتيحه من فرصة لتبادل المعارف والإبداعات الثقافية مع الشعب المصري والأوساط الأكاديمية، وتعزيز التعارف بين الشعوب من خلال الثقافة والتراث.