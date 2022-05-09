إذا كنتي من محبي تقديم الفراخ بطرق مختلفة نقدم لك اليوم طريقة عمل فراخ كباب حلة

المكوّنات

2 كيلو جرام صدر دجاج مسحّب

1 بصلة

3 فص ثوم

1 فلفل أخضر

1 طماطم صغيرة

1 ملعقة كبيرة سمن نباتي

1 ملعقة صغيرة زيت

بهار حسب الرغبة

فلفل أسود

ملح

المدة 20 دقيقة



الخطوات



تقطع صدور الدجاج الى مكعبات صغيرة او كبيرة حسب الرغبة.

تفرم البصلة او تقطع قطع صغيرة جداً، يقطع الثوم الى قطع صغيرة، يقطع الفلفل الاخضر الى شرائح، تبشر الطماطم.

يقلى البصل فى السمن والزيت ثم يضاف الثوم،الفلفل وتقلى قليلاً ثم تضاف الطماطم وتقلى قليلاً ثم تضاف قطع الدجاج مع الفلفل الاسود، الملح والبهار، تقلب مع بعض ثم يضاف الماء مع مرعاة عدم تغطيه الفراخ بالماء.

تترك كل المكونات على النار حتى تنضج الفراخ ..ترفع وتقدم بالهنا والشفا.