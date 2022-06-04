لذيذة وبسيطة.. طريقة عمل سلطة البطاطس

قدم الشيف أسامة السيد ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل سلطة وصفة لذيذة وبسيطة سلطة البطاطس.
وصفة لذيذة وبسيطة سلطة البطاطس..
المقادير :
نصف كيلو بطاطس مكعبات مسلوقة 5دقايق.
2 ملعقة كبيرة خيار مخلل مفروم.
4 ملعقة كبيرة مايونيز.
2 ملعقة كبيرة زبادي.
ملعقة كبيرة خل.
ملعقة كبيرة عسل ابيض أو سكر.
رشة ملح.
رشة فلفل أسود.
طريقة عمل سلطة البطاطس
1- في علبة نظيفة انزل الخيار والزبادي والمايونيز والخل والملح والفلفل والعسل واقلبهم مع بعضهم جيداً.
2- والبطاطس قطعتها مكعبات وسلقتها في مية وملح بسيط مدة 5دقائق ثم تصفى وتبريديها.
ثم توضع على الخليط وتقلب، ثم توضع في الثلاجة ليوم كامل ثم تقدم جاهزة.