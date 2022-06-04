لذيذة وبسيطة.. طريقة عمل سلطة البطاطس

قدم الشيف أسامة السيد ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل سلطة وصفة لذيذة وبسيطة سلطة البطاطس.

وصفة لذيذة وبسيطة سلطة البطاطس..

المقادير :

نصف كيلو بطاطس مكعبات مسلوقة 5دقايق.

2 ملعقة كبيرة خيار مخلل مفروم.

4 ملعقة كبيرة مايونيز.

2 ملعقة كبيرة زبادي.

ملعقة كبيرة خل.

ملعقة كبيرة عسل ابيض أو سكر.

رشة ملح.

رشة فلفل أسود.

طريقة عمل سلطة البطاطس

1- في علبة نظيفة انزل الخيار والزبادي والمايونيز والخل والملح والفلفل والعسل واقلبهم مع بعضهم جيداً.

2- والبطاطس قطعتها مكعبات وسلقتها في مية وملح بسيط مدة 5دقائق ثم تصفى وتبريديها.

ثم توضع على الخليط وتقلب، ثم توضع في الثلاجة ليوم كامل ثم تقدم جاهزة.