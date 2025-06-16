سهلة ولذيذة .. طريقة عمل الشكشوكة

اذا كنتي من محبي البيض نقدم لكي إليك طريقة عمل الشكشوكة المصرية بطريقة سهلة وسريعة:

المكونات:

4 بيضات

2 ثمرة طماطم كبيرة مقطعة صغير

1 ثمرة فلفل رومي أو حار حسب الرغبة (مفروم)

1 بصلة متوسطة مفرومة

2 ملعقة كبيرة زيت (أو سمن حسب الرغبة)

ملح وفلفل أسود

رشة كمون (اختياري)

رشة شطة (اختياري)

بقدونس مفروم للتزيين (اختياري)

طريقة التحضير:

سخني الزيت في طاسة على نار متوسطة، وأضيفي البصل وقلّبيه حتى يذبل.

أضيفي الفلفل المفروم، وقلّبي لعدة دقائق حتى ينضج قليلاً.

أضيفي الطماطم، وقلبي جيدًا، واتركيها حتى تتسبك (حوالي 5-7 دقائق).

تبّلي الخليط بالملح، الفلفل، الكمون، والشطة (لو بتحبي الحار).

باستخدام الملعقة، اعملي فتحات صغيرة في الخليط، وكسّري البيض فيها واحدة واحدة.

غطي الطاسة، واتركي البيض يستوي على نار هادئة حسب الرغبة (صفار طري أو تام النضج).

زيني بالبقدونس المفروم، وقدّميها سخنة مع عيش بلدي.

نصيحة للتقديم:

يمكن اضافة جبنة فيتا أو رشة جبنة رومي قبل تغطية الطاسة لطعم اغني .