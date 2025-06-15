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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بدون لحوم.. طريقة عمل فتة الباذنجان المفيدة

فتة الباذنجان
فتة الباذنجان
ريهام قدري

إذا كنت من محبي الاكلات الخفيفة بدون لحوم نقدم لكي إليك وصفة فتة الباذنجان بدبس الرمان بطريقة شهية وسهلة:

 المكونات:

للباذنجان:

2 حبة باذنجان كبيرة (مقشرة ومقطعة مكعبات)
زيت للقلي
رشة ملح

للخبز:

2 رغيف خبز عربي (مقطع ومحمص أو مقلي)

للصلصة الزبادي:

1 كوب لبن زبادي
2 ملعقة كبيرة طحينة (اختياري)
1 فص ثوم مهروس
1 ملعقة كبيرة عصير ليمون
ملح حسب الرغبة

للتزيين:

2 ملعقة كبيرة دبس رمان
2 ملعقة كبيرة صنوبر أو لوز مقلي
رمان حب (اختياري)
بقدونس مفروم

 طريقة التحضير:

تحضير الباذنجان:

اقلي مكعبات الباذنجان في زيت ساخن حتى تصبح ذهبية، ثم صفيها من الزيت وضعيها على ورق مطبخ.
(لخيار صحي: يمكنك شويها بالفرن مع رشة زيت).

تحضير الخبز:

حمصي أو اقلي قطع الخبز العربي حتى تصبح مقرمشة.

تحضير صلصة الزبادي:

اخلطي الزبادي مع الثوم، عصير الليمون، الملح، والطحينة (اختياري).

تجميع الفتة:

في طبق التقديم، ضعي طبقة من الخبز.
أضيفي فوقه طبقة من الباذنجان.
اسكبي صلصة الزبادي فوق الباذنجان.
رشي دبس الرمان على الوجه.

التزيين:

زيني بالصنوبر أو اللوز المقلي، حبّات الرمان، ورشة من البقدونس المفروم.

نصائح:

يمكنك إضافة طبقة من اللحم المفروم المعصّج إذا رغبتِ بطبق أغنى.
تذوقي الصلصة قبل التقديم وعدّلي الحموضة أو الملح حسب الرغبة.

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