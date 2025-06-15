بدون لحوم.. طريقة عمل فتة الباذنجان المفيدة

إذا كنت من محبي الاكلات الخفيفة بدون لحوم نقدم لكي إليك وصفة فتة الباذنجان بدبس الرمان بطريقة شهية وسهلة:
المكونات:
للباذنجان:
2 حبة باذنجان كبيرة (مقشرة ومقطعة مكعبات)
زيت للقلي
رشة ملح
للخبز:
2 رغيف خبز عربي (مقطع ومحمص أو مقلي)
للصلصة الزبادي:
1 كوب لبن زبادي
2 ملعقة كبيرة طحينة (اختياري)
1 فص ثوم مهروس
1 ملعقة كبيرة عصير ليمون
ملح حسب الرغبة
للتزيين:
2 ملعقة كبيرة دبس رمان
2 ملعقة كبيرة صنوبر أو لوز مقلي
رمان حب (اختياري)
بقدونس مفروم
طريقة التحضير:
تحضير الباذنجان:
اقلي مكعبات الباذنجان في زيت ساخن حتى تصبح ذهبية، ثم صفيها من الزيت وضعيها على ورق مطبخ.
(لخيار صحي: يمكنك شويها بالفرن مع رشة زيت).
تحضير الخبز:
حمصي أو اقلي قطع الخبز العربي حتى تصبح مقرمشة.
تحضير صلصة الزبادي:
اخلطي الزبادي مع الثوم، عصير الليمون، الملح، والطحينة (اختياري).
تجميع الفتة:
في طبق التقديم، ضعي طبقة من الخبز.
أضيفي فوقه طبقة من الباذنجان.
اسكبي صلصة الزبادي فوق الباذنجان.
رشي دبس الرمان على الوجه.
التزيين:
زيني بالصنوبر أو اللوز المقلي، حبّات الرمان، ورشة من البقدونس المفروم.
نصائح:
يمكنك إضافة طبقة من اللحم المفروم المعصّج إذا رغبتِ بطبق أغنى.
تذوقي الصلصة قبل التقديم وعدّلي الحموضة أو الملح حسب الرغبة.