بدون لحوم.. طريقة عمل فتة الباذنجان المفيدة

إذا كنت من محبي الاكلات الخفيفة بدون لحوم نقدم لكي إليك وصفة فتة الباذنجان بدبس الرمان بطريقة شهية وسهلة:

المكونات:

للباذنجان:

2 حبة باذنجان كبيرة (مقشرة ومقطعة مكعبات)

زيت للقلي

رشة ملح

للخبز:

2 رغيف خبز عربي (مقطع ومحمص أو مقلي)

للصلصة الزبادي:

1 كوب لبن زبادي

2 ملعقة كبيرة طحينة (اختياري)

1 فص ثوم مهروس

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

ملح حسب الرغبة

للتزيين:

2 ملعقة كبيرة دبس رمان

2 ملعقة كبيرة صنوبر أو لوز مقلي

رمان حب (اختياري)

بقدونس مفروم

طريقة التحضير:

تحضير الباذنجان:

اقلي مكعبات الباذنجان في زيت ساخن حتى تصبح ذهبية، ثم صفيها من الزيت وضعيها على ورق مطبخ.

(لخيار صحي: يمكنك شويها بالفرن مع رشة زيت).

تحضير الخبز:

حمصي أو اقلي قطع الخبز العربي حتى تصبح مقرمشة.

تحضير صلصة الزبادي:

اخلطي الزبادي مع الثوم، عصير الليمون، الملح، والطحينة (اختياري).

تجميع الفتة:

في طبق التقديم، ضعي طبقة من الخبز.

أضيفي فوقه طبقة من الباذنجان.

اسكبي صلصة الزبادي فوق الباذنجان.

رشي دبس الرمان على الوجه.

التزيين:

زيني بالصنوبر أو اللوز المقلي، حبّات الرمان، ورشة من البقدونس المفروم.

نصائح:

يمكنك إضافة طبقة من اللحم المفروم المعصّج إذا رغبتِ بطبق أغنى.

تذوقي الصلصة قبل التقديم وعدّلي الحموضة أو الملح حسب الرغبة.