اذا كنتي من محبي الكفتة نقدم إليكِ طريقة عمل الكفتة بدون فرن في الطاسة أو على البوتجاز، سهلة وسريعة ولذيذة:



- المكونات:

نصف كيلو لحم مفروم

1 بصلة كبيرة مبشورة (ومصفاة من الماء)

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

نصف ملعقة صغيرة بهارات لحمة

نصف ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة (اختياري)

ملعقة صغيرة بيكنج بودر أو رشة صغيرة بيكربونات (لتطرية الكفتة)

ملعقة كبيرة زيت (للعجن)

- الطريقة:

1. تحضير الكفتة:

في بولة كبيرة، ضعي اللحم المفروم + البصل المبشور والمصفى + البقدونس + البهارات + الملح + الفلفل + البيكنج بودر + الزيت.

اعجني المكونات جيدًا لمدة 5-7 دقائق حتى تمتزج وتتماسك.

2. تشكيل الكفتة:

شكّلي الكفتة أصابع أو كرات صغيرة حسب الرغبة.

غطيها وضعيها في التلاجة لمدة 15-30 دقيقة لتتماسك (اختياري لكنه يفرق في النتيجة).

3. الطهي في الطاسة:

سخني طاسة غير لاصقة (تيفال أو جرانيت) على نار متوسطة.

ضيفي ملعقة صغيرة زيت فقط، ثم رصي الكفتة واتركيها 3-4 دقائق لكل وجه حتى تتحمر وتنضج من عصارتها.

غطي الطاسة وتغطي قليلاً بالبخار

نصيحة لنجاح الكفتة:

لا تضعي الكفتة علي النار حتي لا تحترق .

يمكن أن تضيفي شرائح بطاطس تحت الكفتة إذا تمتص الدهون وتضيف طعم.

- التقديم:

قدّمي الكفتة جنب:

عيش بلدي وسلطة طحينة

أو أرز بالشعرية وسلطة خضراء