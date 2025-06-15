طريقة عمل ورقة السجق بالخطوات

يعد السجق من الأكلات المميزة والشهيه، ويمكن تقديم السجق بالعديد من الطرق المختلفة .

وإليكم طريقة تحضير ورقة السجق بالخطوات

مقادير ورقة السجق

كيلو سجق شرقي

بطاطس مكعبات

كوسه مكعبات

بصل شرائح

فلفل أخضر رومي مكعبات

فلفل أحمر رومي مكعبات

¼ كوب زيت ملعقة صغيرة

ملعقة ثوم مهروس

ملعقة صغيرة البهارات السابعة

ملعقة صغيرة بابريكا

ملح وفلفل أسود

طريقة تحضير ورقة السجق

حمري البطاطس في زيت غزير، حتى يُصبح لونها ذهبيا.

سخني الفرن عند درجة حرارة 180 درجة مئوية.

سخني الزيت، ثم ضيفي السجق وقلبيه حتى يتغير لونه.

ارفعي السجق من الزيت، واتركيه جانبًا ثم ضيفي البصل والثوم، وقلبي لمدة دقيقتين

ضعي الفلفل الملون والكوسة، وقلبي لمدة 3 دقائق.

ضيفي السجق والبطاطس والملح والفلفل الأسود والبابريكا والبهارات، وقلبي الخليط لمدة 3 دقائق.

في صينية فرن، ضعي فوقها ورقة فويل ثم زرقة زبدة، وادهنيها بالقليل من الزيت.

ضعي خليط السجق فوق ورقة الزبدة، ثم أغلقي الورق على خليط السجق جيدًا.

ضعي الصينية في الفرن لمدة 45 – 60 دقيقة، ثم أخرجيها وقدميها ساخنة