بروتين أكثر من البيض.. تناول هذه المكسرات واحصل على هذه الفوائد

المكسرات من أصح الأطعمة التي يمكنك تناولها في أي وقت من اليوم، فهي تُزوّدك بالعناصر الغذائية اللازمة لصحتك العامة ورفاهيتك، دون أن تُسبب لك زيادة في السعرات الحرارية أو الشعور بالانتفاخ.



المكسرات غنية بالبروتين والألياف، فهي تُبطئ عملية الهضم وتُحافظ على مستوى السكر في الدم لتوفير طاقة مستدامة.

ولذلك، ووفقًا للخبراء، عندما يتعلق الأمر بالبروتين تحديدًا، فإن بعض المكسرات تتفوق على غيرها، بعضها غني بالبروتين تمامًا كالبيضة، وقليل منها يحتوي على كمية أكبر.

بعض المكسرات التي تحتوي على نسبة بروتين أعلى من البيضة

-الفول السوداني

يحتوي نصف كوب من الفول السوداني على 7 جرامات من البروتين، وهو في الواقع من البقوليات التي تنمو تحت الأرض.

ومع ذلك، يُستهلك كمكسرات لمذاقه وملمسه وقيمته الغذائية.

على الرغم من أن الفول السوداني يعتبر في متناول الجميع، إلا أنه يتمتع بثبات طويل الأمد على الرف وهو مغذي للغاية - حيث يحتوي على أكثر من 7 جرامات من البروتين و2 جرام من الألياف لكل حصة تزن 1 أونصة.

-اللوز

إلى جانب استخدامه كوجبة خفيفة، يُضاف اللوز أيضًا إلى مختلف السلطات والشوربات وحتى الحلويات، لغناه بمجموعة متنوعة من العناصر الغذائية كالألياف ومضادات الأكسدة، يُسهم اللوز في صحة القلب، يوفر اللوز 3.5 جرام من الألياف لكل 23 حبة، أي ما يزيد عن 10% من احتياجاتك اليومية من الألياف.

أضف القليل من اللوز غير المملح إلى السلطة، أو استخدمه كمكون رئيسي في الكعك، أو قم بنكهة اللوز عن طريق خبزه.

-الفستق

يتمتع الفستق بمحتوى غذائي ممتاز، يشمل البوتاسيوم المُنظِّم لضغط الدم، وفيتامين ب6 المُعزِّز للمناعة، والمنجنيز المُساعد في بناء العظام، وتشير الأبحاث إلى أن تناول الفستق بانتظام قد يُحسِّن صحة ميكروبيوم الأمعاء من خلال زيادة تركيز البكتيريا النافعة.

يمكن أيضًا تناول الفستق مع مصادر البروتين الأخرى مثل الأسماك والدجاج.

أنواع أخرى من المكسرات

المكسرات الأخرى التي تحتوي أيضًا على نسبة عالية من البروتين

هناك أيضًا بعض المكسرات الأخرى التي تحتوي أيضًا على نسبة عالية من البروتين، على الرغم من أنها ليست بنفس كمية البروتين الموجودة في البيض، وتشمل:



-الكاجو

تحتوي حفنة من الكاجو على حوالي 4 غرامات من البروتين، بالإضافة إلى النحاس، وهو معدن نادر يدعم الجهازين العصبي والمناعي، ويلعب دورًا في إنتاج الطاقة، كما أن للكاجو فوائد محتملة لصحة القلب، ويمكن أن يُحسّن، البروتين الدهني عالي الكثافةمستويات الكوليسترول وضغط الدم لدى المصابين بداء السكري من النوع الثاني.



-الجوز

مع وجود 4 جرامات من البروتين في كل كوب، تعد الجوز أيضًا مصدرًا قويًا للدهون أوميجا 3، والتي ترتبط بتحسين صحة الدماغ وصحة الأمعاء وصحة الإنجاب عند الذكور.

المصدر: timesnownews.