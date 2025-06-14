في اليوم العالمي للتبرع .. ماذا يحدث للدم بعد ذلك؟

يصادف 14 يونيو اليوم العالمي للتبرع بالدم، يعتبر في كل مرة يتبرع فيها شخص ما بالدم، تُطلق عملية منسقة للغاية ومنظمة طبيًا لضمان سلامة كل من المتبرع والمتلقي.



وبحسب الدكتورة راشانا شامراو باوار، المسؤولة عن مركز الدم في مستشفى ومركز أبحاث كيه جيه سومايا، فإن رحلة التبرع بالدم تحكمها إرشادات صارمة للحفاظ على الجودة والتعقيم والتوافق المنقذ للحياة - وهي أكثر تعقيدًا بكثير مما يدركه معظم الأشخاص.



إجراءات رحلة التبرع بالدم بالتفصيل



الخطوة 1: فحص المتبرعين والتقييم الطبي

على عكس ما تُصوّره الأفلام، ليس كل شخص مؤهلاً للتبرع بالدم لمجرد حسن النية، يقول الدكتور باوار: "عملية اختيار المتبرع هي الخطوة الأولى والأهم"، تتضمن هذه العملية فحصًا بدنيًا شاملًا وبحثًا معمقًا في تاريخك الطبي، يُجريه أطباء مؤهلون، تخضع هذه العملية لقانون الأدوية ومستحضرات التجميل الرسمي، وتضمن أن يكون المتبرعون فقط من الأصحاء والمؤهلين، مما يضمن سلامتك وجودة الدم الذي ستتبرع به.



الخطوة الثانية: جمع الدم بطريقة آمنة ومعقمة

بمجرد التأكد من أهليتك للتبرع، يُجمع دمك في كيس معقم للاستخدام مرة واحدة، يوضح الدكتور باوار: "يُجري هذه العملية متخصصون مدربون لضمان التعقيم التام وراحة المتبرع".



الخطوة 3: الاختبارات المعملية وفحص الأمراض

يبدأ التحدي الحقيقي الآن. أولاً، يُصنّف الدم حسب فصيلتيه ABO وRh، ثم يُجرى اختبار الأمراض المنقولة بنقل الدم (TTD)، الذي يكشف عن أسرار الدم الخفية: الملاريا، والزهري، والتهاب الكبد الوبائي B وC، وفيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، يقول الدكتور باوار: "هذه الاختبارات ضرورية لمنع انتقال العدوى أثناء نقل الدم".

الخطوة 4: التحقق من التوافق والمطابقة

"وتسمى أيضًا اختبار التوافق وتتضمن هذه الخطوة اختبار دم المتبرع باستخدام مصل المريض للتحقق من وجود أي تفاعل بين المستضد والأجسام المضادة، كما يوضح الدكتور باوار.

الخطوة 5: الاستخدام في حالات الطوارئ فصيلة الدم O سالبة

في الحالات الحرجة، يُعدّ دم فصيلة الدم O- سالب مصدرًا موثوقًا، يقول الدكتور باوار: "يُعتبر دم فصيلة الدم O- سالب المتبرع العالمي لخلايا الدم الحمراء، ويُستخدم في حالات الطوارئ عندما يتعذر إجراء مطابقة المتبرعين في الوقت المناسب"، لا يُميّز هذا الدم بين المتبرعين ولا يتطلب تقارير توافق، بل يُنقذ الأرواح فحسب.

المصدر: timesnownews

