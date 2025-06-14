ماذا تفعل إذا اشتعل الزيت في المطبخ؟.. دليل النجاة الذكي

تتعرض الكثير من المنازل للحرائق، في لمح البصر، قد يتحول المطبخ من مكان آمن ودافئ إلى ساحة خطر مرعب بسبب واحدة من أخطر وأسرع أنواع الحرائق المنزلية: حرائق الزيوت والدهون.

الكثيرون لا يعرفون أن حرائق الزيت تختلف كلياً عن أي حريق آخر، وأن التصرف الخاطئ في هذه اللحظة قد يؤدي إلى كارثة لا تُحمد عقباها خلال ثوانٍ معدودة.

في هذا المقال سنأخذك خطوة بخطوة إلى كيفية التعامل الصحيح مع هذا النوع من الحرائق القاتلة، وسنخبرك بما يجب وما لا يجب فعله لتنجو أنت وعائلتك بسلام.

لماذا تعتبر حرائق الزيت الأخطر في المنزل؟

قالت خبيرة الأقتصاد المنزلي هبه محمد فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الزيت أو السمن يمكن أن يصل إلى درجة الاحتراق بعد عدة دقائق من التسخين الزائد.

عندما يشتعل الزيت، فإن إضافة الماء عليه يزيد الأمر سوءاً، ينتج عن صب الماء على الزيت المشتعل انفجار بخاري يدفع الزيت المحترق في جميع الاتجاهات بسرعة وقوة، هذه الانفجارات قد تؤدي إلى إشعال الملابس، الستائر، أو حتى انفجار المطبخ بالكامل خلال لحظات قصيرة.

الأخطاء القاتلة عند اشتعال الزيت

سكب الماء على الزيت المشتعل.

محاولة حمل المقلاة أو الحلة المشتعلة ونقلها بعيداً.

النفخ أو محاولة إطفاء اللهب باليد.

استخدام مواد مثل الدقيق أو السكر في الإطفاء لأنها قد تؤدي لانفجار اللهب.

كل هذه المحاولات ستجعل الحريق يزداد انتشارًا وخطورة.

ماذا تفعل فوراً لإنقاذ الموقف؟

أطفئ مصدر الحرارة فوراً

أول خطوة ذكية وآمنة هي غلق مصدر الغاز أو فصل الكهرباء أسفل المقلاة.

اختناق النار: أغلق عليها الأكسجين

ضع غطاء معدني ثقيل على المقلاة.

يمكنكِ أيضًا استخدام صينية كبيرة من المعدن أو صاج الفرن.

يمكن وضع منشفة مبللة وليست مبللة بالماء الزائد حتى لا يتساقط ماء داخل الزيت.

استخدم ملح الطعام أو بيكربونات الصوديوم صودا الخبز

يمكن نثر كمية كبيرة من الملح أو صودا الخبز فوق اللهب.

هذه المواد تمتص الحرارة وتساعد في إطفاء الحريق دون انفجارات.

ماذا تفعل إذا اشتعل الزيت في مطبخك؟

طفاية الحريق المناسبة

إذا كنت تملكين طفاية حريق منزلية من الفئة K أو الفئة B (المخصصة لحرائق المطابخ والزيوت)، استخدميها بحذر وفق التعليمات.

غادر المكان إذا خرج الحريق عن السيطرة

لا تحاولي السيطرة إن بدأ الحريق بالامتداد.

أخرج الجميع فوراً واتصلي بالدفاع المدني على الفور.

الإسعافات الأولية إذا حدثت إصابات حروق

برّدي مكان الحرق بماء فاتر (وليس مثلج) لمدة 10 دقائق.

غطي الحرق بضمادة معقمة أو قطعة قماش نظيفة.

لا تضعي كريمات أو معجون أسنان أو أي مواد منزلية.

اطلبي المساعدة الطبية فوراً إذا كان الحرق من الدرجة الثانية أو الثالثة.

ماذا تفعل إذا اشتعل الزيت في مطبخك؟

خطوات وقائية بسيطة قد تنقذك من الكارثة

لا تتركي الزيت أو السمن على النار بدون مراقبة.

لا تملئي أواني القلي بالزيت فوق نصفها.

أبعدي الأطفال عن المطبخ وقت الطهي.

احتفظي بطفاية حريق منزلية جاهزة دائماً في المطبخ.

تأكدي من أن مقابض الأواني للداخل حتى لا تصطدم بها الأيدي.

لا ترتدي ملابس واسعة أثناء القلي.

لماذا تحدث حرائق الزيت أساساً؟

ترك الزيت على النار لفترة طويلة.

السهو أثناء الطهي بسبب الانشغال بالهاتف أو الأطفال.

سقوط قطرات من الماء أو مواد رطبة في الزيت الساخن.

تسرب الغاز أو ارتفاع مفاجئ في اللهب.

نصيحة لكل ربة منزل ولكل طاهٍ

إعلمي عزيزتي أن التعامل مع حرائق الزيوت لا يحتمل التجربة أو الخطأ، ثقافة الإسعاف السريع والمعرفة الدقيقة بما يجب فعله هي التي تصنع الفارق بين مجرد حادث بسيط وكارثة كبيرة قد تهدد حياة الأسرة.