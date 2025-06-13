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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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هل القهوة ترفع الضغط؟ خبراء يوضحون الحقيقة الكاملة

هل القهوة ترفع ضغط الدم فعلًا؟
هل القهوة ترفع ضغط الدم فعلًا؟
آية التيجي

قد تكون القهوة رفيقة صباحك اليومية، لكن إذا كنت من مرضى ارتفاع ضغط الدم، فربما تتساءل: “هل أستمر في تناولها أم أتوقف فورًا؟”

هل القهوة ترفع ضغط الدم فعلًا؟

والإجابة ليست بهذه البساطة، إذ يكشف تقرير جديد نشره موقع Prevention الأمريكي، عن مفاجآت علمية حول العلاقة بين القهوة وضغط الدم، مشيرًا إلى أن تأثير القهوة ليس موحدًا لدى جميع الأشخاص.

وتحتوي القهوة على الكافيين، وهو مادة منبهة قد ترفع ضغط الدم بشكل مؤقت، وخصوصًا لدى الأشخاص غير المعتادين على شربها.

ووفقًا لتحليل علمي شمل 11 دراسة، فقد سُجل ارتفاع ملحوظ في ضغط الدم لدى من تناولوا الكافيين لمدة قصيرة تقل عن أسبوع، بينما تضاءل هذا التأثير مع الاستخدام المنتظم.

هل القهوة ترفع ضغط الدم فعلًا؟

نتائج مثيرة من دراسات كبرى

وفي دراسة موسعة شملت أكثر من 18 ألف شخص، تبين أن الأفراد المصابين بارتفاع شديد في ضغط الدم، والذين تناولوا كوبين أو أكثر من القهوة يوميًا، تضاعف لديهم خطر الوفاة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

ولكن المثير للاهتمام أن هذا الخطر لم يظهر عند الأشخاص ذوي ضغط الدم الطبيعي حتى وإن تناولوا نفس الكمية.

ويكمن السبب في الكافيين الذي يمنع إفراز مادة "الأدينوزين" المسؤولة عن ارتخاء الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى ارتفاع مؤقت في ضغط الدم، خاصة لدى من لا يتناولون القهوة بانتظام.

هل القهوة ترفع ضغط الدم فعلًا؟

هل تعتاد أجسامنا على القهوة مع الوقت؟

وبحسب الأطباء، فإن الجسم يطوّر تحمّلاً للكافيين بمرور الوقت، لذلك، فإن شاربي القهوة المعتادين قد لا يشعرون بارتفاع ملحوظ في ضغط الدم، مقارنة بمن يشربها من حين لآخر.

هل القهوة ترفع ضغط الدم فعلًا؟

ما الذي يتحكم في استجابة جسمك للقهوة؟

وعدة عوامل تحدد تأثير القهوة على ضغط دمك، من بينها:

ـ الجينات: بعض الأشخاص يستقلبون الكافيين أسرع من غيرهم.

ـ العمر: الأصغر سنًا أكثر تأثرًا.

ـ الجنس: الرجال قد يستقلبون الكافيين أسرع.

ـ التدخين: النيكوتين يزيد من حساسية الجسم للكافيين.

ـ نوع القهوة وطريقة التحضير: تختلف نسبة الكافيين حسب نوع الحبوب ودرجة التحميص.

هل القهوة ترفع ضغط الدم فعلًا؟

كم كوب قهوة يجب تناولها يوميا؟

وينصح الخبراء بعدم تجاوز 400 ملليجرام يوميًا من الكافيين (ما يعادل 3 إلى 4 أكواب قهوة معتدلة القوة).
لكن مرضى ارتفاع ضغط الدم أو من لديهم حساسية من الكافيين يجب عليهم تناول كميات أقل وتحت إشراف طبي.

هل القهوة ترفع ضغط الدم فعلًا؟

كيف تراقب ضغط دمك في المنزل؟

ـ استخدم جهاز قياس ضغط دم أوتوماتيكي يوضع على الذراع.

ـ افحص الضغط في نفس الوقت كل يوم.

ـ تجنّب القهوة أو أي منبهات قبل القياس.

ـ يُفضّل قياس الضغط بعد ساعة من الأكل على الأقل.

وإذا لم تكن معتادًا على شرب القهوة، فقد يؤدي كوب واحد إلى رفع ضغط دمك مؤقتًا. أما إذا كنت تشربها يوميًا، فغالبًا لن يكون لها تأثير قوي، لكن من الأفضل دائمًا مراقبة حالتك الصحية"، كما يقول د. تشنج هان تشين، أخصائي القلب الأمريكي.

لذا راقب حالتك بعد شرب القهوة، وإذا شعرت باضطراب أو توعك، قلّل الكمية أو استبدلها بمشروب خالٍ من الكافيين.

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