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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أطعمة تحارب الزمن .. اكتشاف قائمة غذائية تقلل التجاعيد وتحافظ على شبابك

أطعمة تساهم في تأخير الشيخوخة
أطعمة تساهم في تأخير الشيخوخة
آية التيجي

في ظل سعي العالم لمكافحة مظاهر الشيخوخة، كشفت تقارير صحية أجنبية حديثة عن قائمة من الأطعمة التي تمتلك قدرة مذهلة على إبطاء ظهور التجاعيد، وتعزيز وظائف الدماغ، وتقوية المناعة، مما يجعلها درعًا طبيعيًا ضد التقدم في السن.

أطعمة تساهم في تأخير الشيخوخة

ويمكن اتباع نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات الأساسية يلعب دورًا محوريًا في الحفاظ على الشباب وتأخير الشيخوخة بشكل طبيعي وآمن.

وهناك بعض الأطعمة التي تحارب الشيخوخة، ووفقًا لما نشر في مجلة Healthline، ومن أبرزها ما يلي:

ـ التوت الأزرق والفراولة:

غني بمضادات الأكسدة القوية مثل "الأنثوسيانين".

يحمي خلايا البشرة من التلف ويبطئ الشيخوخة الدماغية.
ـ الأسماك الدهنية (السلمون والماكريل):

تحتوي على أوميغا 3 الضرورية لحماية القلب والمفاصل.

تعزز ترطيب البشرة وتقلل التجاعيد.

أطعمة تساهم في تأخير الشيخوخة

ـ الخضروات الورقية (السبانخ – الكيل):

غنية بالفيتامينات A وC.

تعزز إنتاج الكولاجين وتحسن مرونة الجلد.

ـ المكسرات (اللوز – الجوز – بذور الشيا):

مصدر جيد لفيتامين E والدهون الصحية.

تقوي الجهاز العصبي وتدعم صحة البشرة.

ـ الشوكولاتة الداكنة (بنسبة كاكاو لا تقل عن 70%):

تحسن تدفق الدم وتحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية.

تحتوي على مركبات "الفلافونويد" المقاومة للشيخوخة.

أطعمة تساهم في تأخير الشيخوخة

ـ الشاي الأخضر:

غني بالكاتيكينات، وهي مركبات تقلل الالتهاب وتحفز تجدد الخلايا.

يبطئ تلف الجلد الناتج عن التقدم في العمر.

ـ زيت الزيتون البكر:

يحتوي على دهون أحادية غير مشبعة ومضادات أكسدة.

يعزز مرونة الجلد ويقلل من الإجهاد التأكسدي.

ـ الطماطم والجزر والبطاطا الحلوة:

غنية بالليكوبين والبيتا كاروتين، التي تحمي البشرة من الأشعة الضارة.

تعزز نضارة الوجه وتمنحه مظهرًا شابًا.

أطعمة تساهم في تأخير الشيخوخة

ـ التوابل الذهبية (الكركم والقرفة):

الكركمين في الكركم يُعرف بخصائصه المضادة للالتهاب.

تحسن عمل الخلايا وتقاوم الشيخوخة الداخلية.

ـ العدس والبقوليات والصويا:

مصدر للبروتين النباتي الذي يحافظ على الكتلة العضلية.

تساعد في تقليل عوامل الشيخوخة البيولوجية.

أطعمة تساهم في تأخير الشيخوخة

توصيات الخبراء لتجنب الإصابة بالشيخوخة

ـ اتباع نظام البحر المتوسط الغذائي: والذي يعتمد على الخضروات، الدهون الصحية، الحبوب الكاملة والأسماك.

ـ التقليل من السكريات والمعالَجات الصناعية: لأنها تسرّع تلف الخلايا وتزيد الالتهاب.

ـ شرب الماء بانتظام: الترطيب المستمر هو سر البشرة الصحية.

الشيخوخة تأخير الشيخوخة أطعمة التجاعيد الدماغ تقوية المناعة السن مظاهر الشيخوخة

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