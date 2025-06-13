قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذيرات عاجلة من الأرصاد.. حالة الطقس اليوم السبت 14 يونيو 2025
يمزج بين مسيرتها وحضارة مصر.. مديحة حمدي تعلن عن فيلم عن حياتها | خاص
أخبار الوادي الجديد| ميكنة صندوق استصلاح الأراضي.. و107مستفيدين من قرعة تسمين الماشية
ولي العهد السعودي يبحث مع ماكرون وميلوني التصعيد بين إسرائيل وإيران
ما هي صيغة دعاء القنوت ومتى يقال؟.. الإفتاء تحدد كلماته وأفضل وقت له
حمادة هلال وسبايسي ميكس يتألقون في حفل القاهرة الجديدة | صور
طريقة عمل اللحمة بالبرقوق
أول جلسة لمعارضة نجل محمد رمضان على إيداعه فى دار رعاية.. الخميس
تحذير عاجل من الأرصاد: شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق
المالية: تبكير صرف مرتبات شهر يونيو إلى هذا الموعد
هلال سالم: الزمالك يتمتع بشعبية جارفة في الإمارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

إزاي تفرقي بين العسل النقي والمغشوش؟ 4 طرق لاختباره بنفسك في البيت

طرق بسيطة لاختبار نقاء العسل المغشوش من الأصلي في المنزل
طرق بسيطة لاختبار نقاء العسل المغشوش من الأصلي في المنزل
آية التيجي

يُعد العسل من أكثر المنتجات الطبيعية فائدة للصحة، إلا أن انتشار الأنواع المغشوشة في الأسواق بات يشكل تحديًا كبيرًا للمستهلكين. 

طرق بسيطة لاختبار نقاء العسل المغشوش من الأصلي في المنزل

ويقع الكثيرون ضحية شراء عسل غير أصلي دون أن يدركوا ذلك، خاصة مع تنوع الأسعار والعلامات التجارية.

لذلك، أصبح من الضروري معرفة الطرق التي يمكن من خلالها التحقق من جودة العسل، والتفريق بين النقي والمغشوش دون الحاجة إلى مختبرات متخصصة.

وكان مقطع فيديو نشره مجموعة من الشباب قد أثار جدلًا واسعًا، بعدما زعموا أنهم أجروا تحاليل لعينات عسل داخل معامل تابعة لوزارة الصحة، وأكدوا أن معظم أنواع العسل المتوفرة في السوق المصري، بما فيها الأنواع مرتفعة السعر، ليست نقية.

طرق بسيطة لاختبار نقاء العسل المغشوش من الأصلي في المنزل

وهناك عددًا من الاختبارات المنزلية السهلة التي يمكن الاعتماد عليها للكشف عن نقاء العسل، وفقا لما نشر في موقع "سبوتنيك الروسي"، ومن أبرزها ما يلي :

- اختبار الإبهام:
ضع قطرة صغيرة من العسل على إبهامك. إذا بقيت ثابتة دون أن تسيل بسرعة، فإن العسل نقي. أما إذا انتشرت بسرعة على الجلد، فقد يشير ذلك إلى احتوائه على ماء أو مواد مضافة.

- اختبار الماء:
قم بإضافة ملعقة صغيرة من العسل إلى كوب من الماء. العسل الأصلي يترسب في القاع على شكل كتلة دون أن يذوب بسرعة، أما المغشوش فيذوب مباشرة بمجرد ملامسة الماء.

طرق بسيطة لاختبار نقاء العسل المغشوش من الأصلي في المنزل

- اختبار اللهب:
اغمس عود ثقاب في العسل وحاول إشعاله. إذا اشتعل، فهذا يدل على أن العسل لا يحتوي على نسبة عالية من الرطوبة. أما إذا لم يشتعل أو انطفأ بسرعة، فقد يكون العسل مغشوشًا.

- اختبار الخل:
اخلط ملعقة صغيرة من العسل مع قليل من الماء، ثم أضف بضع قطرات من الخل. في حال ظهور رغوة، فإن ذلك يشير إلى وجود مواد مضافة مثل النشا أو مركبات كيميائية.

- اختبار الورق:
ضع نقطة من العسل على ورق نشاف أو منشفة ورقية. إذا لم يترك بقعة مبللة، فالعسل غالبًا نقي.

أما إذا امتص الورق الرطوبة وظهرت بقعة، فهذا يدل على احتوائه على ماء مضاف.

طرق بسيطة لاختبار نقاء العسل المغشوش من الأصلي في المنزل

- اختبار النمل:
من المعروف أن النمل ينجذب إلى العسل المحتوي على سكريات صناعية، بينما لا ينجذب إلى العسل الطبيعي النقي، بفضل خصائصه الطاردة للحشرات.

وهذه الطرق البسيطة قد لا تكون بديلًا عن التحاليل المعملية، لكنها توفر مؤشرات أولية تساعد المستهلك على التمييز بين العسل الطبيعي والمغشوش، خصوصًا في ظل غياب رقابة صارمة على بعض المنتجات المتداولة في الأسواق.

العسل العسل المغشوش الاختبارات المنزلية نقاء العسل العسل الطبيعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تستمر 4 ساعات.. تحذير من ظاهرة جوية تضرب البلاد غدا

تستمر 4 ساعات.. تحذير من ظاهرة جوية تضرب البلاد غدا

1000 جنيه قفزة مفاجئة.. الجنيه الذهب يشتعل بعد ضربة إسرائيل وعيار 21 يسجل أرقامًا تاريخية

1000 جنيه قفزة مفاجئة.. الجنيه الذهب يشتعل بعد ضربة إسرائيل وعيار 21 يسجل أرقامًا تاريخية

سعر الدولار اليوم في مصر 13/6/2025.. كم بلغ بالبنوك؟

سعر الدولار اليوم في مصر 13/6/2025.. كم بلغ بالبنوك؟

وزير التربية والتعليم

هل تقرر إلغاء الأحياء لـ2 ثانوي وإضافة مادة "التاريخ الوطني؟|التعليم تكشف الحقيقة

مطار القاهرة

توجيه حكومي.. مطار القاهرة يخلي أكثر من 10 آلاف حقيبة وطرد من المخازن| شاهد

توجيهات رئاسية بشأن القيمة الإيجارية.. هل اقترب قانون الإيجار القديم من الحسم؟

توجيهات رئاسية بشأن القيمة الإيجارية.. هل اقترب قانون الإيجار القديم من الحسم؟

الفنانة ملك أحمد زاهر

الدكاترة مش عارفين عندي إيه | ملك زاهر توجّه رسالة مؤثرة لمتابعيها

زلزال

زلزال بقوة 3.7 ريختر يضرب السعودية والخليج العربي

ترشيحاتنا

إيران

متخصص: إيران تعاني من اختراق أمني منذ سنوات

المرشد الإيرانى

خبير: إسرائيل قد تلجأ لإغتيال المرشد الأعلى الإيرانى

نتنياهو

باحث: حكومة إسرائيل ترى في الظرف الراهن فرصة لحسم عدة ملفات

بالصور

حمادة هلال وسبايسي ميكس يتألقون في حفل القاهرة الجديدة | صور

حمادة هلال
حمادة هلال
حمادة هلال

طريقة عمل اللحمة بالبرقوق

عمل اللحمة بالبرقوق
عمل اللحمة بالبرقوق
عمل اللحمة بالبرقوق

طريقة عمل بلح الشام الأصلي المقرمش زي المحلات بخطوات بسيطة

طريقة عمل بلح الشام الأصلي المقرمش
طريقة عمل بلح الشام الأصلي المقرمش
طريقة عمل بلح الشام الأصلي المقرمش

النقابات الفنية تشكر جبار جودي بعد مساعدة إلهام شاهين وهالة سرحان بالعراق

الهام شاهين وهالة سرحان
الهام شاهين وهالة سرحان
الهام شاهين وهالة سرحان

فيديو

اسما شريف منير

أسما شريف منير: كل ست حرة وعيب نحاكم الناس من بلكونة أخلاقنا الشخصية

فضل شاكر

الحب وبس .. فضل شاكر يطرح أحدث أغانيه

أنغام

هو انت مين.. أنغام تبدأ حفلها في مدينة الخبر السعودية

نور عمرو دياب

بعد ما غنلها صدقنى خلاص بصوته .. حبيب نور ابنة الهضبة الغامض يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: التآمر على مصر يستمر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي: غزة وكييف.. صراعان في مرآة واحدة

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب : إيران وكر الجواسيس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل يُشعل ترامب حربًا أهلية في أمريكا

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منحوتب الثاني

المزيد