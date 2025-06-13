إزاي تفرقي بين العسل النقي والمغشوش؟ 4 طرق لاختباره بنفسك في البيت

يُعد العسل من أكثر المنتجات الطبيعية فائدة للصحة، إلا أن انتشار الأنواع المغشوشة في الأسواق بات يشكل تحديًا كبيرًا للمستهلكين.

طرق بسيطة لاختبار نقاء العسل المغشوش من الأصلي في المنزل

ويقع الكثيرون ضحية شراء عسل غير أصلي دون أن يدركوا ذلك، خاصة مع تنوع الأسعار والعلامات التجارية.

لذلك، أصبح من الضروري معرفة الطرق التي يمكن من خلالها التحقق من جودة العسل، والتفريق بين النقي والمغشوش دون الحاجة إلى مختبرات متخصصة.

وكان مقطع فيديو نشره مجموعة من الشباب قد أثار جدلًا واسعًا، بعدما زعموا أنهم أجروا تحاليل لعينات عسل داخل معامل تابعة لوزارة الصحة، وأكدوا أن معظم أنواع العسل المتوفرة في السوق المصري، بما فيها الأنواع مرتفعة السعر، ليست نقية.

طرق بسيطة لاختبار نقاء العسل المغشوش من الأصلي في المنزل

وهناك عددًا من الاختبارات المنزلية السهلة التي يمكن الاعتماد عليها للكشف عن نقاء العسل، وفقا لما نشر في موقع "سبوتنيك الروسي"، ومن أبرزها ما يلي :

- اختبار الإبهام:

ضع قطرة صغيرة من العسل على إبهامك. إذا بقيت ثابتة دون أن تسيل بسرعة، فإن العسل نقي. أما إذا انتشرت بسرعة على الجلد، فقد يشير ذلك إلى احتوائه على ماء أو مواد مضافة.

- اختبار الماء:

قم بإضافة ملعقة صغيرة من العسل إلى كوب من الماء. العسل الأصلي يترسب في القاع على شكل كتلة دون أن يذوب بسرعة، أما المغشوش فيذوب مباشرة بمجرد ملامسة الماء.

طرق بسيطة لاختبار نقاء العسل المغشوش من الأصلي في المنزل

- اختبار اللهب:

اغمس عود ثقاب في العسل وحاول إشعاله. إذا اشتعل، فهذا يدل على أن العسل لا يحتوي على نسبة عالية من الرطوبة. أما إذا لم يشتعل أو انطفأ بسرعة، فقد يكون العسل مغشوشًا.

- اختبار الخل:

اخلط ملعقة صغيرة من العسل مع قليل من الماء، ثم أضف بضع قطرات من الخل. في حال ظهور رغوة، فإن ذلك يشير إلى وجود مواد مضافة مثل النشا أو مركبات كيميائية.

- اختبار الورق:

ضع نقطة من العسل على ورق نشاف أو منشفة ورقية. إذا لم يترك بقعة مبللة، فالعسل غالبًا نقي.

أما إذا امتص الورق الرطوبة وظهرت بقعة، فهذا يدل على احتوائه على ماء مضاف.

طرق بسيطة لاختبار نقاء العسل المغشوش من الأصلي في المنزل

- اختبار النمل:

من المعروف أن النمل ينجذب إلى العسل المحتوي على سكريات صناعية، بينما لا ينجذب إلى العسل الطبيعي النقي، بفضل خصائصه الطاردة للحشرات.

وهذه الطرق البسيطة قد لا تكون بديلًا عن التحاليل المعملية، لكنها توفر مؤشرات أولية تساعد المستهلك على التمييز بين العسل الطبيعي والمغشوش، خصوصًا في ظل غياب رقابة صارمة على بعض المنتجات المتداولة في الأسواق.