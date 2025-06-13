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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مش هتصدق.. أيهما أكثر فائدة صدر الدجاج أم الورك؟

أيهما أكثر فائدة ...صدر الدجاج أم الورك؟
أيهما أكثر فائدة ...صدر الدجاج أم الورك؟
هاجر هانئ

الدجاج خيار صحي أكثر من أي لحم آخر، فهو مصدر غني بالبروتين الخالي من الدهون، مما يسمح لك باكتساب سعرات حرارية جيدة دون هدر، تتوفر خيارات عديدة للدجاج؛ إذ يُباع كاملًا أو مُقطعًا مثل صدور الدجاج أو أفخاذه أو أجنحة الدجاج، إلا أن جميعها تختلف في قيمتها الغذائية، لكن يفضل الكثيرون طعم أفخاذ الدجاج لسهولة طهيها ورخص سعرها.. فأيهما تختار؟

صدور الدجاج


صدر الدجاج مثالٌ على قلة الدهون وكثرة البروتين، وإذا كنتَ تُراقب كمية الدهون التي تتناولها، فهذا خيارٌ جيدٌ لك، إنه أغلى جزءٍ في الدجاج، إذ يعتقد معظم الأشخاص أن اللحم الأبيض في الصدر أشهى من اللحم الداكن في أجزاء الدجاج الأخرى.

صدر الدجاج مصدرٌ جيدٌ للفوسفور الضروري لصحة العظام والأسنان، كما يُوفر لكَ الاحتياج اليومي من فيتامين ب3 الذي يُساعد في تقليل التعب والإرهاق، يُمكن تحضير صدور الدجاج بطرقٍ مُتعددة، مثل الشواء، أو في المقلاة، أو في الفرن، أو في قدر الضغط الفوري. ولأنها قليلة الدهون، تميل صدور الدجاج إلى الالتصاق بسطح الشواية والمقالي، في هذه الحالة، يجب عليكَ إضافة دهونٍ إضافية لمنعها من الالتصاق، وهنا يأتي دور أوراك الدجاج.

أوراك الدجاج


يمكن استخدام اوراك الدجاج بنفس طريقة استخدام صدور الدجاج، فهي تحتوي على دهون أكثر وبروتين أقل من صدور الدجاج، ولكن الفرق ليس ملحوظًا، تُعد أفخاذ الدجاج خيارًا جيدًا لمن يعانون من نقص الحديد وفقر الدم، فهي تحتوي على كمية جيدة من الزنك، وهو مفيد لصحة البشرة والشعر والأظافر، ومن مميزات أفخاذ الدجاج أنها لا تلتصق بالأسطح بسرعة. ومثل صدور الدجاج، تتوفر أفخاذ الدجاج أيضًا بالجلد، وبدون الجلد، ومنزوعة العظم، وبعظم. عند اختيارك، ربما تعرف جميع مزايا وعيوب كليهما، ولكن أيهما أكثر صحة؟

صدور الدجاج مقابل أوراك الدجاج


هناك فرق غذائي بين صدور الدجاج وأفخاذ الدجاج، الفرق الرئيسي بينهما هو محتوى الدهون، أوراك الدجاج أكثر دهنية من الصدور وأكثر رطوبة بالمقارنة. ومع ذلك، فإن كل من الأفخاذ والصدور لهما نفس المحتوى النسبي من الحديد والصوديوم والكوليسترول الجيد، إلا أنهما يختلفان في كميات السعرات الحرارية والدهون والدهون المشبعة.

يمكن أن يوفر صدر دجاج منزوع الجلد وزن 3 أونصات تقريبًا 140 سعرة حرارية و3 غرامات من الدهون وغرام واحد من الدهون المشبعة. من ناحية أخرى، ستمنحك نفس الكمية من أفخاذ الدجاج 3 أضعاف كمية الدهون و170 سعرة حرارية، عندما نتحدث عن النكهة، فإن أفخاذ الدجاج هي الفائز الواضح! تتميز أفخاذ الدجاج بنكهة قوية لأنها لحم داكن، في حين أن لحم الصدر الأبيض منزوع العظم والجلد، عند طهيه، يمكن أن يصبح جافًا ومطاطيًا، قد يكون من الأفضل إضافة أعشاب وزيوت لتحسين المذاق.

صدور وأفخاذ الدجاج.. تختلف في القيمة الغذائية، إذا قارنت التغذية في كلا الجزأين من الدجاج، فإن صدور الدجاج تعد خيارا صحيا، فهي منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالبروتين وقليلة الدهون والدهون المشبعة ولكنها غنية بالكوليسترول الجيد، سيوفر لك البروتين الممزوج بقليل الدهون وعدد السعرات الحرارية الطاقة لقضاء كل يوم وبعد التمرين. في النهاية ، يمكنك الاستمتاع بكليهما ولكن إذا كنت تختار من وجهة نظر صحية ، فإن صدور الدجاج هي الخيار الأفضل للبقاء بصحة أفضل.

المصدر: timesofindia

الدجاج صدور الدجاج أفخاذ الدجاج

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