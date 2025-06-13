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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لهذه الأسباب.. تناول السمك مرة في الأسبوع

السمك
السمك
هاجر هانئ

السمك من الأكلات الشهية واللذيذة التي ينصح الأطباء بتناولها بشكل مستمر على الأقل مرة في الأسبوع لكي يستفيد الجسم من العناصر الغذائية والفيتامينات الموجودة في الأسماك.


ماذا يحدث للجسم عند تناول السمك مرة في الأسبوع؟

 

إليك كل الأشياء المذهلة التي يمكن أن يفعلها تناول الأسماك من أجل صحة أفضل:


1. يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

تشير الدراسات إلى أن تناول الأسماك بانتظام يُخفّض ضغط الدم المرتفع ويُقلّل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل قصور القلب الاحتقاني، ومرض القلب التاجي، والموت القلبي المفاجئ، كما يُمكن أن يُقي من حالات مُرتبطة به، مثل السكتة الدماغية الإقفارية.

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2. يحسن صحة الدماغ
تحتوي الأسماك على الكثير من الفيتامينات والمعادن وأحماض أوميغا 3 الدهنية الضرورية لوظائف الدماغ السليمة، تناول كميات كبيرة من الأسماك يُساعد في مكافحة الاكتئاب واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، بالإضافة إلى تقليل احتمالية الإصابة بمرض الزهايمر والخرف في مراحل لاحقة من العمر.

3. يعزز نمو دماغ الطفل أثناء الحمل
حمض أوميغا 3 الدهني DHA هو عنصر أساسي في بناء الدماغ والعينين والأعصاب لدى الأطفال أثناء نموهم في الرحم. بعد الولادة، يحصل الأطفال على DHA وعناصر غذائية أساسية أخرى للنمو من حليب الأم، طالما استمرت أمهاتهم في تناول الأسماك.
تشير الدراسات إلى أن الأطفال يستفيدون من ناحية النمو بهذه الطريقة عندما تتناول أمهاتهم حوالي حصتين إلى ثلاث حصص من السمك أسبوعيًا أثناء الحمل والرضاعة (بحيث تكون الحصة 113 غرامًا). ومع ذلك، قد يكون الزئبق الموجود في بعض الأسماك ضارًا للأمهات والجنين في مرحلة النمو.

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4. يحسن جودة النوم
للأسماك فوائد مضاعفة عندما يتعلق الأمر بمساعدتك على النوم الجيد، تساعد أحماض أوميغا 3 وفيتامين د الموجودة في الأسماك على تنظيم مستوى السيروتونين في أدمغتنا، والذي يساهم بدوره في نوم عالي الجودة ، ذلك لأن السيروتونين يحفز إنتاج الميلاتونين، هرمون النوم الذي يساعدك على النوم والبقاء نائمًا. 

بالإضافة إلى ذلك، يلعب حمض الدوكوساهيكسانويك الدهني الموجود في الأسماك دورًا في النوم من خلال زيادة إنتاج الميلاتونين بشكل مباشر.

تميل التأثيرات الإيجابية للنوم الجيد إلى الانتشار إلى مجالات أخرى من صحتنا، مثل الصحة البدنية والعقلية.

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5. يقلل من خطر الإصابة بأمراض المناعة الذاتية
تدعم أحماض أوميغا 3 الدهنية وفيتامين د الأداء السليم للجهاز المناعي والاستجابة للالتهابات في أجسامنا، وقد وجدت دراسة أجريت عام 2021 أن اتباع نظام غذائي غني بهذه العناصر الغذائية، سواء من الأسماك أو المكملات الغذائية، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة ببعض أمراض المناعة الذاتية، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، والتصلب اللويحي، والصدفية، وداء الأمعاء الالتهابي، وداء السكري من النوع الأول، وأمراض الغدة الدرقية.

6. يساعد على منع الربو عند الأطفال
تتميز أحماض أوميغا 3 الدهنية بخصائص مضادة للالتهابات، وقد تُخفف من التهاب الرئة المرتبط بالربو، إن إدخال الأسماك في نظام طفلك الغذائي في مرحلة مبكرة (بين 6 و9 أشهر من العمر) وإدراجها مرة واحدة على الأقل في وجباته الأسبوعية يُمكن أن يُحسّن أعراض الربو ويُقلل من خطر الإصابة به لدى الأطفال دون سن 14 عامًا.

7. يحافظ على البصر في سن الشيخوخة
الدهون الصحية والزيوت الطبيعية الموجودة في الأسماك مفيدة لصحة أعيننا، مع تقدمنا في السن، يساعد تناول الأسماك - وخاصةً الزيتية منها كالسردين والسلمون والتراوت - في الحفاظ على صحة أعيننا، بل وحتى علاج جفاف العين .
المصدر: .healthpartners.

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