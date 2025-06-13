قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمين عام الأمم المتحدة يطالب إيران و إسرائيل بخفض التصعيد
إمام الحرم المكي يعلق على الهجمات الإيرانية ضد إسرائيل.. ماذا قال؟
20 صورة من حفل أحمد سعد في نادي الشمس
ما هي صلاة الزوال ووقتها؟.. الإفتاء تحدد عدد ركعاتها وفضلها
ثواني بين النجاة والكارثة.. ماذا تفعل إذا اشتعلت أسطوانة الغاز بالمنزل؟
تعليق عمرو أديب على أنباء ترشيح مدبولي لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية
إيران تتوعد إسرائيل بانتقام ساحق بعد الهجوم الدموي.. الشرق الأوسط يترقب انفجار الصراع
معاش تكافل وكرامة يونيو 2025 .. موعد الصرف بالزيادة الجديدة
آخر تحديث لسعر الذهب اليوم السبت 14-6-2025
تحذيرات عاجلة من الأرصاد.. حالة الطقس اليوم السبت 14 يونيو 2025
يمزج بين مسيرتها وحضارة مصر.. مديحة حمدي تعلن عن فيلم عن حياتها | خاص
أخبار الوادي الجديد| ميكنة صندوق استصلاح الأراضي.. و107مستفيدين من قرعة تسمين الماشية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الخوخ .. فاكهة صيفية منعشة وصيدلية متكاملة لصحة الجسم

فوائد تناول الخوخ
فوائد تناول الخوخ
آية التيجي

لا يقتصر دور الخوخ على كونه فاكهة صيفية شهية ومنعشة، بل يعد مصدرًا غنيًا بالعناصر الغذائية الأساسية التي تدعم صحة الجسم.

فوائد تناول الخوخ 

وبفضل احتواء الخوخ ما على فيتامينات، معادن، ومضادات أكسدة قوية، تسهم في الوقاية من العديد من الأمراض وتعزيز وظائف الأعضاء الحيوية، وفقا لما نشر في موقع “WebMD”، ومن أبرزها ما يلي:

ـ يحمي عضلة القلب ويقاوم الأمراض:

يُعد الخوخ من الفواكه المفيدة لصحة القلب، نظرًا لاحتوائه على مركبات مضادة للأكسدة مثل الفلافونويدات، والأنثوسيانينات، والمركبات الفينولية، إلى جانب البوتاسيوم. 

وتعمل هذه العناصر معًا على تقليل الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة، ما يساعد في تقوية عضلة القلب، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

فوائد تناول الخوخ 

ـ الخوخ وسرطان القولون:

يُعد الخوخ غنيًا بالألياف الغذائية التي تسهم في تحسين حركة الأمعاء وزيادة حجم البراز، مما يُساعد على تنظيف القولون وطرد السموم من الجسم. 

كما تشير الدراسات إلى أن تناوله المنتظم قد يعزز من نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، وهو ما ينعكس إيجابًا على صحة الجهاز الهضمي ويقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون.

فوائد تناول الخوخ 

فوائد صحية متعددة لتناول الخوخ

ولا تتوقف فوائد الخوخ عند ذلك، بل يمتد تأثيره الإيجابي ليشمل:

ـ ترطيب الجسم خاصة خلال فصل الصيف

ـ دعم صحة القلب والشرايين.

ـ تنظيم ضغط الدم.

ـ الوقاية من السكتات الدماغية.

ـ خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL).

فوائد تناول الخوخ 

ـ تقليل الالتهابات المزمنة.

ـ تحسين صحة البشرة ونضارتها.

ـ تقوية جهاز المناعة.

ـ مقاومة العدوى والأمراض.

ـ المساعدة في التحكم في الوزن.

ـ دعم صحة العظام والوقاية من هشاشتها.

الخوخ فوائد تناول الخوخ فاكهة صيفية عضلة القلب سرطان القولون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تستمر 4 ساعات.. تحذير من ظاهرة جوية تضرب البلاد غدا

تستمر 4 ساعات.. تحذير من ظاهرة جوية تضرب البلاد غدا

1000 جنيه قفزة مفاجئة.. الجنيه الذهب يشتعل بعد ضربة إسرائيل وعيار 21 يسجل أرقامًا تاريخية

1000 جنيه قفزة مفاجئة.. الجنيه الذهب يشتعل بعد ضربة إسرائيل وعيار 21 يسجل أرقامًا تاريخية

سعر الدولار اليوم في مصر 13/6/2025.. كم بلغ بالبنوك؟

سعر الدولار اليوم في مصر 13/6/2025.. كم بلغ بالبنوك؟

وزير التربية والتعليم

هل تقرر إلغاء الأحياء لـ2 ثانوي وإضافة مادة "التاريخ الوطني؟|التعليم تكشف الحقيقة

مطار القاهرة

توجيه حكومي.. مطار القاهرة يخلي أكثر من 10 آلاف حقيبة وطرد من المخازن| شاهد

توجيهات رئاسية بشأن القيمة الإيجارية.. هل اقترب قانون الإيجار القديم من الحسم؟

توجيهات رئاسية بشأن القيمة الإيجارية.. هل اقترب قانون الإيجار القديم من الحسم؟

الفنانة ملك أحمد زاهر

الدكاترة مش عارفين عندي إيه | ملك زاهر توجّه رسالة مؤثرة لمتابعيها

زلزال

زلزال بقوة 3.7 ريختر يضرب السعودية والخليج العربي

ترشيحاتنا

الهام شاهين وهالة سرحان

النقابات الفنية تشكر جبار جودي بعد مساعدة إلهام شاهين وهالة سرحان بالعراق

علامات خفية قد تدل على وجود مشكلة في القلب

أمراض القلب ليست قاصرة على كبار السن .. علامات مبكرة لا يجب تجاهلها

فوائد تناول الخوخ

الخوخ .. فاكهة صيفية منعشة وصيدلية متكاملة لصحة الجسم

بالصور

ثواني بين النجاة والكارثة.. ماذا تفعل إذا اشتعلت أسطوانة الغاز بالمنزل؟

: ماذا تفعل إذا اشتعلت أسطوانة الغاز في منزلك
: ماذا تفعل إذا اشتعلت أسطوانة الغاز في منزلك
: ماذا تفعل إذا اشتعلت أسطوانة الغاز في منزلك

حمادة هلال وسبايسي ميكس يتألقون في حفل القاهرة الجديدة | صور

حمادة هلال
حمادة هلال
حمادة هلال

طريقة عمل اللحمة بالبرقوق

عمل اللحمة بالبرقوق
عمل اللحمة بالبرقوق
عمل اللحمة بالبرقوق

طريقة عمل بلح الشام الأصلي المقرمش زي المحلات بخطوات بسيطة

طريقة عمل بلح الشام الأصلي المقرمش
طريقة عمل بلح الشام الأصلي المقرمش
طريقة عمل بلح الشام الأصلي المقرمش

فيديو

اسما شريف منير

أسما شريف منير: كل ست حرة وعيب نحاكم الناس من بلكونة أخلاقنا الشخصية

فضل شاكر

الحب وبس .. فضل شاكر يطرح أحدث أغانيه

أنغام

هو انت مين.. أنغام تبدأ حفلها في مدينة الخبر السعودية

نور عمرو دياب

بعد ما غنلها صدقنى خلاص بصوته .. حبيب نور ابنة الهضبة الغامض يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: التآمر على مصر يستمر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي: غزة وكييف.. صراعان في مرآة واحدة

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب : إيران وكر الجواسيس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل يُشعل ترامب حربًا أهلية في أمريكا

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منحوتب الثاني

المزيد