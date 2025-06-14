وسائل إعلام إيرانية: اندلاع حرائق في مطار مهر آباد | فيديو

أفادت وسائل إعلام إيرانية في أنباء عاجلة منذ قليل، باندلاع حرائق كبيرة في مطار مهر آباد والذي كان المطار الرئيسي في إيران قبل أن يبنى مطار الإمام الخميني.

ونشرت وكالة الأنباء الطالبية "إسنا" فيديو يُظهر تصاعد دخان كثيف من منطقة المطار في غرب طهران، فيما أفادت وكالة مهر للأنباء بوقوع "انفجار" هناك.

أفادت وسائل إعلام إيرانية، السبت، بسماع دوي انفجارات بالقرب من مطار مهرآباد الدولي، الواقع غرب العاصمة طهران.

النيران تشتعل في مطار مهرباد في العاصمة الإيرانية طهران ويعتبر المطار القديم في العاصمة وكان الرئيسي قبل ان يبنى مطار الإمام الخميني. pic.twitter.com/jcDrp3Etgl — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) June 13, 2025

وأشارت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية إلى سماع دوي عدة انفجارات في العاصمة طهران، وسط تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.



ويأتي ذلك بعد هجوم صاروخي نفذته إيران ضد مواقع في عدة مدن إسرائيلية فجر السبت.

وقالت القناة 12 العبرية إن دوي انفجارات سمع في العديد من التجمعات السكنية وسط البلاد، فيما انطلقت صفارات الإنذار في مناطق متفرقة من إسرائيل، بما في ذلك القدس، بئر السبع، وتجمع جوش دان.