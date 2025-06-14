قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيف تشاهد مباراة الأهلي وإنتر ميامي في كأس العالم للأندية؟
هل زواج الـ بارت تايم حلال؟.. عالم بالأزهر يوضح الرأي الشرعي
جيش الاحتلال: 70 طائرة إسرائيلية حلقت لمدة ساعتين في طهران
كاظم الساهر يحيي حفلا فى عمان.. أغسطس المقبل
اختيار مصر ضمن 7 دول للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الترم الثاني .. درجاتك هنا الآن
إيمان كريم: مصر حققت نتائج بارزة في قضايا ذوى الإعاقة
إيران تعلن اعتقال 5 أشخاص بتهمة التعاون مع إسرائيل في مدينة يزد
ظهرت الآن.. رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الجيزة
رئيس الوزراء يتفقد المشروعات الزراعية بالبحيرة لدعم الأمن الغذائي
لتجنب تخفيف الأحمال.. الكهرباء تسارع الزمن لتشغيل خط الربط مع السعودية
رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ثواني بين النجاة والكارثة.. ماذا تفعل إذا اشتعلت أسطوانة الغاز بالمنزل؟

: ماذا تفعل إذا اشتعلت أسطوانة الغاز في منزلك
: ماذا تفعل إذا اشتعلت أسطوانة الغاز في منزلك
أسماء عبد الحفيظ

ماذا تفعل إذا اشتعلت أسطوانة الغاز في منزلك؟ يتخوف الكثير من الأشخاص من المواق الصعبة ولا يستطيعون التفكير و التصر سريعا فهل تسائلت يوما ما عن ماذا تفعل إذا اشتعلت أسطوانة الغاز فى منزلك؟ إليك الأسعافات الأولية.

قال المهندس عبد المجيد أحمد فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، عن أفضل الإسعافات الأولية لإخماد استشعال أسطوانة الغاز.

: ماذا تفعل إذا اشتعلت أسطوانة الغاز في منزلك

في هذا الدليل المفصل نقدم لك:
كل ما يجب فعله فوراً إذا اشتعلت أسطوانة الغاز في منزلك، وأيضاً الأخطاء القاتلة التي يجب تجنبها، وأهم وسائل الوقاية حتى لا يتكرر هذا المشهد الخطير.

 أولاً: لماذا تشتعل أسطوانة الغاز في المنزل؟

هناك عدة أسباب شائعة وراء اشتعال الأسطوانة:

  • تسرب الغاز بسبب تلف الخرطوم أو المنظم.
  • عدم تثبيت المنظم بشكل صحيح.
  • إشعال النار أو الكهرباء بالقرب من تسرب الغاز.
  • اصطدام الأسطوانة بقوة.
: ماذا تفعل إذا اشتعلت أسطوانة الغاز في منزلك
  • سوء التهوية مع تسرب بسيط للغاز لفترة طويلة.

ثانياً: أخطاء قاتلة يقع فيها الكثير عند اشتعال الأنبوبة

  • محاولة إطفاء النار بالماء.
  • سكب أغطية أو بطاطين عليها بشكل عشوائي.
  • الاقتراب الشديد من الأسطوانة لمحاولة غلقها.
  • استخدام المراوح أو الهواء في محاولة تشتيت اللهب.
  • الذعر والصراخ دون تصرف فعلي.
  • كل هذه المحاولات تزيد من حجم اللهب وخطر الانفجار.

ثالثاً: الإسعافات الأولية والخطوات الصحيحة فور اشتعال الأسطوانة

  •  ابقَ هادئًا وثابت الأعصاب
  • الهلع أول طريق الكارثة. تحكم في نفسك وتصرف بهدوء وثقة.
  •  افصل مصدر الغاز إن استطعت بأمان
  • إذا كان بإمكانك الوصول لصمام الأسطوانة دون التعرض للنار:
  • أغلق الصمام فوراً، وسيتوقف خروج الغاز ويبدأ اللهب في الانطفاء.
  •  استخدم بطانية حريق إن وجدت
  • لف البطانية بإحكام على مصدر النار لعزل الأكسجين.
  •  إن لم تستطع: استخدم طفاية الحريق المناسبة
  • طفاية الحريق فئة C أو B الخاصة بالغازات والسوائل القابلة للاشتعال.
  • وجه فوهة الطفاية إلى قاعدة اللهب وليس إلى أعلى اللهب.
  •  أبعد الأشخاص من المكان فورًا
  • أخرج جميع أفراد الأسرة من المكان إلى منطقة آمنة.
  •  افتح النوافذ والأبواب لتهوية المكان
  • بعد إطفاء الحريق للتخلص من بقايا الغاز المنتشر في الجو.
  •  اتصل فوراً بالدفاع المدني
  • حتى لو تم السيطرة على الحريق مبدئياً يجب حضور المختصين للكشف على الأنبوبة والتأكد من الأمان الكامل.

 رابعاً: إذا لم تستطع السيطرة على الحريق

  • لا تقترب إطلاقاً من الأنبوبة.
  • أخرج الجميع فوراً من المنزل.
  • اتصل بالطوارئ والدفاع المدني وأبلغ عن الحادث بأقصى سرعة.

 خامساً: كيف تقي نفسك من تكرار هذا الحادث؟

  • افحص خرطوم الغاز والمنظم بشكل دوري.
  • استبدل الخرطوم كل 6 أشهر حتى لو لم يظهر عليه تلف.
  • استخدم منظم ضغط عالي الجودة ويفضل المعتمد من الجهات المختصة.
  • لا تترك الأنبوبة بجانب مصادر حرارة أو شمس مباشرة.
  • ضع الأسطوانة في مكان جيد التهوية.
  • لا تشعل النار إذا شممت رائحة غاز في المنزل، وافتح الشبابيك أولاً.

سادساً: الإسعافات الأولية في حال وقوع إصابات

في حالة الحروق:

  • اغسل مكان الحرق بماء فاتر لمدة 10 دقائق.
  • لا تستخدم الثلج أو أي كريمات منزلية.
  • غطّ الحرق بضمادة معقمة أو قطعة قماش نظيفة.
  • توجه لأقرب مركز طبي فورًا.

في حالة الاختناق من الغاز:

  • أخرج المصاب فوراً إلى هواء نقي.
  • ساعده على التنفس العميق.
  • إذا فقد وعيه أو صعب التنفس: اتصل بالإسعاف فوراً.
أسطوانة أنبوبة الغاز اشتعال أنبوبة الغاز الإسعافات الأولية والخطوات الصحيحة فور اشتعال الأسطوانة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه خلال ساعات.. ماذا يحدث لـ أسعار الذهب في مصر؟

1000 جنيه خلال ساعات.. ماذا يحدث لـ أسعار الذهب في مصر؟

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة .. برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة برقم الجلوس |ترقبوها بعد قليل

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 14-6-2025

الدوسري

إمام الحرم المكي يعلق على الهجمات الإيرانية ضد إسرائيل.. ماذا قال؟

نتيجة الشهادة الإعدادية

ظهرت الآن.. رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الجيزة

أسعار الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم السبت 14-6-2025

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 14 يونيو2025

ترشيحاتنا

صورة موضوعية

وكيل تعليم البحر الأحمر توجه بمراعاة الدقة والتأني في تصحيح إمتحانات الإعدادية

صورة موضوعية

رئيس مدينة القصير يتفقد مزرعة القويح النموذجية لمتابعة الإنتاج الزراعي

مديرية أمن بني سويف

فك لغز العثور على جثة شخص بقرية أقفهص ببنى سويف

بالصور

كاجوال لافت.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بجمالها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخرج الدورة التدريبية الرابعة لأعضاء الرقابة الإدارية

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج الدورة التدريبية الرابعة لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج الدورة التدريبية الرابعة لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج الدورة التدريبية الرابعة لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية

تشكيلات الدفاع الجوي| القوات المسلحة تنظم زيارة للملحقين العسكريين لعدد من المنشآت

صورة لزيارة وفد الملحقين العسكريين
صورة لزيارة وفد الملحقين العسكريين
صورة لزيارة وفد الملحقين العسكريين

إطلالة رياضية.. إيمان العاصي تستعرض رشاقتها

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

فيديو

ملك أحمد زاهر

والدة ملك أحمد زاهر تكشف تطورات حالتها الصحية

الغارات العسكرية الاسرئيله

إيران ترفع "راية الانتقام الحمراء" ... ماذا تعني وهل تثأر طهران لشهدائها

إيمان عبد اللطيف

الكشف عن سبب الهزات الأرضية المتتالية.. تفاصيل هامة

إيمان عبد اللطيف

قفزة تاريخية.. مفاجأة في أسعار الذهب بعد الأحداث الأخيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: التآمر على مصر يستمر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي: غزة وكييف.. صراعان في مرآة واحدة

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب : إيران وكر الجواسيس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل يُشعل ترامب حربًا أهلية في أمريكا

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منحوتب الثاني

المزيد