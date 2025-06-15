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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بقايا عيد الأضحى .. جرَّبي طريقة عمل أكلة جديدة من ميكس اللحوم

فتة اللحمة
فتة اللحمة

 تتبقى لدى بعض الأسر كل عام، بعد عيد الأضحى، كميات قليلة من أنواع اللحوم المختلفة التى لاتكفي لعمل أكلة واحدة مُشبعة خاصة إذا كانت متنوعة بين اللحوم الحمراء وأحد أنواع حلويات المدبح.

وابتكر الطهاة في السنوات الأخيرة أنواعًا جديدة من الأكلات تعتمد على ميكس أنواع مختلفة من اللحوم مثل الفتة الميكس والبيتزا الميكس.

نعرض لكم طريقة عمل فتة اللحمة و الكبدة من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.

مكونات فتة اللحمة والكبدة


لحمة مسلوقة مكعبات 

كبدة مكعبات وسط

سمنة للتحمير

بصل مكعبات

فطير صاج

 سمنة 

ملح

فلفل اسود 

بهارات

 شوربة سلق اللحمة

 أرز أبيض بالشعرية

فول سوداني مقشر بقدونس مفروم

صلصة طماطم معدة مسبقا 

طريقة عمل فتة اللحمة والكبدة


في طاسة بها سمنة ساخنة قومى بتشويح الكبدة مع البصل المفروم والملح والفلفل الأسود و التوابل المفضلة.


عندما يتغير لون الكبدة ضيفي قطع اللحمة وقلبي كل الخليط.
 

في طاسة واسعة على النار ضعي بها كمية متوسطة من السمنة وقطعى الخبز شرائح وحمريه فيها الخبز وقلبيه من كل الاتجاهات حتى يصبح ذهبي ثم اخرجيه في طبق واتركيه جانبا.
 

ضعي الأرز في طبق التقديم مع مرقة سلق اللحمة ثم ضعي خليط اللحمة والكبدة ثم الصلصة الحمراء “ حسب الرغبة” ثم الخبز على الوجه و قدمى فتة اللحمة والكبدة ساخنة و مزينة بالسوداني والبقدونس وبالهنا والشفا .

فتة فتة اللحمة فتة الكبدة طريقة عمل فتة اللحمة طريقة عمل فتة اللحمة والكبدة نجلاء الشرشابي

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